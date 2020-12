Archivierter Artikel vom 02.09.2020, 13:05 Uhr

Wegen beengter Verhältnisse

Helgoland bleibt für Touristen aus Risikogebieten tabu

Wer nach Helgoland will, muss mit dem Schiff anreisen. Doch wenn sich größere Gruppen an Bord befinden, kann es schon mal eng werden. In Corona-Zeiten birgt dies ein hohes Risiko. Helgoland besteht daher auf besonders strikte Einreisebeschränkungen.