Archivierter Artikel vom 03.09.2020, 14:40 Uhr

Entwarnung

Belgische Provinz Antwerpen kein Corona-Risikogebiet mehr

An vielen Orten in Europa steigen die Corona-Zahlen. Einige von ihnen werden zu neuen Risikogebieten erklärt. Aber es gibt auch Regionen, in denen sich die Lage entspannt. Das gilt zum Beispiel für die Provinz Antwerpen.