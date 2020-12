Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 10:40 Uhr

Zug und Rad kombinieren

Altötting ist deutscher Bahnhof des Jahres

Bahnhöfe sind längst mehr als eine Haltestelle für Züge. Soll bei der An- und Abreise alles reibungslos klappen, ist guter Service gefragt. Der Bahnhof in Altötting hat nun eine Auszeichnung bekommen. Was macht ihn so besonders?