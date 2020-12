Archivierter Artikel vom 29.06.2020, 10:15 Uhr

Von der Weser bis ins Emsland

Neue Radtouren im Norden führen zu Hochmooren und Urwäldern

Über die Hälfte der Deutschen schwingt sich in der Freizeit auf das Fahrrad – in Corona-Zeiten boomt Radfahren als kleiner oder größerer Urlaub vor der Haustür noch mehr als vorher. Einige Regionen in Niedersachsen bieten dafür ausgefeilte Angebote. Was gibt es Neues?