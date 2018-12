Unterwegs in Prag und Südböhmen: Auf Märchentour durch Aschenbrödels Land

Jedes Jahr an den Weihnachtstagen läuft er heutzutage gleich dutzendfach im Fernsehen: der wunderbare tschechisch-(ost-)deutsche Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Dass darin das sächsische Schloss Moritzburg eine Hauptrolle spielt, wissen die meisten. Auch, dass der vor wenigen Tagen verstorbene Rolf Hoppe den König spielte. Schon weniger bekannt ist, dass das emanzipierte Aschenbrödel (Libuse Safrankova) und ihr Prinz (Pavel Travnicek) zu den bekanntesten Schauspielern Tschechiens zählten. Aber wer weiß schon, dass man Kostüme und Requisiten noch heute in den Barrandov Filmstudios in Prag bewundern kann?

Also gehen wir doch mal in Tschechien auf Spurensuche und nehmen uns als Erstes die Barrandov-Studios vor, die sich als ein riesiger Komplex herausstellen. Von den „Drei Haselnüssen“ wurde ...

Lesezeit für diesen Artikel (705 Wörter): 3 Minuten, 03 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.