Mitmachen beim Reisegewinnspiel: Zum Vergnügen nach Rügen

Weiße Felsen, blaues Meer, gepflegte breite Strände und vieles mehr lassen einen Urlaub auf Rügen zum unvergesslichen Erlebnis werden. Rügens Naturschönheit bezaubert seit Jahrhunderten die Inselbesucher. 580 Kilometer abwechslungsreiche Küste, schroffe Klippen und von Schilf umrahmte Buchten an Bodden und Binnenseen gehören zu den landschaftlichen Reizen.

Rügen ist besonders berühmt für sein weißes Gold – ein herrliches Naturschauspiel. Foto: picture alliance / dpa

Die „grünen Tunnel“ der Alleen ziehen sich wie Adern durch die Ostseeinsel, und vom weißen Gold der Kreideküste ließen sich einst die großen deutschen Landschaftsmaler der Romantik inspirieren. Rügen ist die größte Insel Deutschlands und hat einen unverwechselbaren Charme: Sie ist groß genug, um ausreichend Platz für alle zu haben, dennoch so überschaubar, dass man nicht den Überblick verliert. Auch die Sehenswürdigkeiten sind so zahlreich, dass ein Urlaub selten ausreicht, sie alle zu entdecken.

Ihr Urlaubsort: Binz ist das größte Ostseebad der Insel. Binz und Rügen – das heißt Entspannung und Auftanken sowie Erholung allein durch die klare Luft, das angenehme Klima und den Blick auf die Naturschönheit. Binz ist wohl auch das bekannteste und beliebteste Seebad der Insel Rügen. Sehenswert ist die kilometerlange Strandpromenade mit ihren prächtigen Seevillen. Nicht von ungefähr ist Binz ein anerkannter heilklimatischer Kurort. Wer seinen Urlaub nutzen will, um aktiv etwas für Körper und Seele zu tun, findet in Binz ein vielfältiges Angebot.

Ihr Hotel: Arkona Strandhotel (****). Das erstklassige Hotel mit stilvollem, maritimem Ambiente liegt direkt an der autofreien Strandpromenade von Binz. Zum alten Ortskern von Binz sind es nur wenige Gehminuten. Geschäfte, Cafés und Unterhaltungsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe. Das Nichtraucherhotel verfügt über Rezeption, eine schöne Hotelbar, ein Restaurant, Bistro, Café-Terrasse und Lift. Unterhaltung: hauseigenes Veranstaltungsprogramm (Diavorträge, Wanderungen, Ortsführungen) und Livemusik in der Bar. Die Zimmer sind großzügig und komfortabel eingerichtet und haben Dusche/WC, Föhn, Telefon, Sat-TV, Radio, Minibar und Safe.

Verpflegung: Halbpension, bestehend aus Frühstücksbüfett mit Bio- und Diätecke, Abendessen in Büfettform mit Salaten und Desserts. Die Küche wurde dreifach mit dem Rügenpokal prämiert.

Sport und Fitness: (ohne Gebühr) elegantes Hallenbad, zwei Saunen (mit 60 und 90 Grad), Schwalldusche, Whirlpool, orientalischer Ruheraum, Fitnessraum, Wassergymnastik und Rückenschule, Getränkebüfett (Tee und Mineralwasser). Gegen Gebühr: Solarium, Kosmetik, Massagen, Thalasso und Beautyfarm.

