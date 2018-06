Mein Reise-Mitbringsel: Wo sich Kultur, Architektur und Menschen treffen

Von unserer Redakteurin Bettina Tollkamp-Bretz

Eine Stadt lebt auf ihren Plätzen – in Lodz sollte es heißen: Diese Stadt lebt auf ihren Bürgersteigen. Vor allem für die Hauptstraße, die legendäre Piotrkowska, gilt das. Seit fast 190 Jahren ist sie ein Symbol der Pracht und des Wohlstands von Lodz und der Stolz seiner Bewohner. Denn hier entstand im 19. Jahrhundert eines der größten Textilzentren Europas – das „Manchester des Festlands“. Zunächst standen Handwebstühle in unscheinbaren, einstöckigen Häusern, dann verlegte man die Fabrikation auf die langen Grundstücke dahinter, und setzte an die Straßenfront herrliche Paläste und Großstadt-Bürgerhäuser. Ein Prachtboulevard entstand.

Bettina Tollkamp Foto: Jens Weber

So legt der Tourist auch heute noch beim Spaziergang über die Piotrkowska ständig den Kopf in den Nacken und schaut hoch zu den Fassaden, deren Stile so unterschiedlich sind wie der Geschmack ihrer Erbauer. Ähnlich sind sie sich nur darin: Sie zeigen entschieden, dass sie damals eine Unsumme Geld gekostet haben.

Doch die Piotrkowska hat auch unten etwas zu bieten: Hier huldigen die Lodzer nämlich nicht mehr dem Geldadel, sondern ihren großen Kulturpersönlichkeiten: Da sitzt auf dem Bürgersteig zum Beispiel Artur Rubinstein in Bronze vor dem Haus seiner Kindheit am Flügel. Das hier in Lodz kreierte und in Polen berühmte Zeichentrickbärchen Uszatek winkt den Passanten auch in Bronze zu und Regisseur Roman Polanski ist als einer von vielen Filmschaffenden aus Lodz hier in der „Sternenallee“ verewigt.