Geringes Malaria-Risiko bei WM in Südafrika

Aus unserem Archiv

Düsseldorf

Südafrika-Urlauber müssen während der Fußball-Weltmeisterschaft im Juni und Juli in dem Land keine allzu große Angst vor Malaria haben. Das Infektionsrisiko an den Austragungsorten sei eher gering, teilt das Centrum für Reisemedizin (CRM) in Düsseldorf mit.