Kinder-Garten lehrt Umgang mit Natur

Betreten für Erwachsene verboten: Kinder im Schulalter können ein eigenes Beet selbstständig betreuen – und entscheiden, was angebaut wird. Foto: tmn

Gemüse und Obst zum Ernten, ein kleines Beet zum Gießen und Harken, Heckengehölz für eine Spielhöhle: Kinder können an der Gartenarbeit teilhaben, wenn man den Garten so einrichtet, dass sie genügend Möglichkeiten finden, sich auszutoben, und einen bewussten Umgang mit der Natur lernen können. Allerdings müssen kleine Nachwuchsgärtner sorgsam und altersgerecht an die Gartenarbeit herangeführt werden.

„Die wichtigste Voraussetzung dafür, dass Kinder Freude an der Gartenarbeit entwickeln, ist, dass sie sich im Garten wohlfühlen“, sagt Birgit Rafflenbeul von der Natur- und Umweltakademie Nordrhein-Westfalen in Recklinghausen. Zum Wohlfühlen brauchen die Kleinsten zum einen die Möglichkeit, sich zu bewegen. In einem ordentlich geplanten und gestalteten Garten können sie dies nur in begrenztem Maße. Aber es gibt auch dort Möglichkeiten, dem Bewegungs- und Spieltrieb der Kinder gerecht zu werden: „In einem Kindergarten sollte es immer unfertige, veränderbare Ecken geben – ein Heckengehölz, unter dem eine Höhle gebaut werden kann, Steine und Hölzer, auf denen balanciert wird oder mit denen Berge gebaut werden, Erdhaufen, die umgeschichtet werden“, rät Rafflenbeul.

Voraussetzung Nummer zwei ist, dass die Eltern selbst im Garten aktiv sind. „Wenn Kinder im Garten spielen und gleichzeitig erleben, dass die Eltern ihre Pflanzen hegen und pflegen, dann lassen sie sich leicht anstecken“, sagt Rafflenbeul. Die Nachwuchsgärtner sollten Schritt für Schritt in die Gartenarbeit einbezogen werden.

Auch die Kleinsten können schon ordentlich mithelfen

„Grundsätzlich gilt: Kinder lernen erstens vom Vorbild und zweitens durch Üben, und zwar in Situationen, die ihrem Alter und ihrer Erfahrung nach mehr oder weniger von den Eltern kontrolliert werden“, erläutert Inke Ruhe von der Bundesarbeitsgemeinschaft „Mehr Sicherheit für Kinder“ in Bonn. Im Vorschulalter ist Buddeln angesagt: Beim Umgraben sind kleine Baumeister auf jeden Fall dabei – auch wenn ein schillernder Käfer durchaus eine längere Arbeitspause verursachen kann. „Auch Kompost verteilen, Streusaat ausbringen und Gießen sind Tätigkeiten für die Kleinsten“, zählt Rafflenbeul auf.

Die kleinen Hände halten am besten kindgerechte Gartenwerkzeuge, allerdings sind diese nicht ganz billig. „Wollen Sie das nicht investieren, helfen Sie bei der Bodenvorbereitung“, empfiehlt die Fachbuchautorin Dorothea Baumjohann. Eine kleine Gießkanne und ein nicht allzu großer Eimer sollten jedoch parat stehen.

Auch der eine oder andere Topf kann von den kleinen Kindern bepflanzt werden – Hauptsache, es bleibt überschaubar, welche Pflanzen den Kindern und welche den Erwachsenen gehören. „Man kann zusammen etwas aussäen, zum Beispiel Sonnenblumen, Kapuzinerkresse oder Feuerbohnen, und diese Pflanzen dann später gemeinsam an einen Platz in den Garten setzen“, listet Baumjohann einige Beispiele auf.

Schulkinder können schon umfangreichere Projekte in Angriff nehmen. „Kinder lieben es, ihr eigenes Beet zu bewirtschaften. Teilen Sie im Garten eine kleine Fläche ab und geben Sie den Kindern Eigenverantwortung für ihr Stück Land“, schlägt Baumjohann vor. Dort können sie beispielsweise Möhren oder Radieschen in Reihen säen. „Durch Anlegen von Stöckchen oder ein Seil mit Knoten lassen sich Saatabstände gut sichtbar machen“, sagt die Pädagogin Rafflenbeul. Wichtig ist, dass die Kinder mit der Verantwortung für ihr Fleckchen Beet auch die Möglichkeit zu eigenen Entscheidungen haben.

Die kann durchaus anders ausfallen als die eines Erwachsenen. So haben Brennnessel und Löwenzahn für kleine Gärtner möglicherweise einen besonderen Stellenwert – weil sie Schmetterlinge anlocken oder weil sie so schön leuchten. Vorgaben oder gar Verbote sind an solchen Stellen kontraproduktiv: „Zeigen Sie, dass Sie in Ihrem eigenen Beet das Unkraut lieber wegziehen, um den Möhren den Platz freizuhalten, damit Sie später ernten können“, rät Baumjohann den Eltern. „Vielleicht sind Ihren Kindern die Möhren im nächsten Jahr dann auch wichtiger.“

Auch bei vielen Pflegeaufgaben im Garten der Großen können Schulkinder gut mitmachen. Dazu gehört etwa das Anhäufeln der Rosen oder das Ausgeizen der Tomaten. „Mit schwierigeren Tätigkeiten werden Kinder am besten zunächst in Eins-zu-eins-Situationen beauftragt“, rät Sicherheitsexpertin Ruhe. So können die Eltern das Gleichgewicht zwischen Anleiten einerseits und Ausprobieren lassen andererseits individuell bemessen.

Ohne Ernteerfolg vergeht kleinen Mitarbeitern schnell die Lust

Egal, wie alt die Kinder sind: Neben liebevoller Begleitung und fachlicher Anleitung ist die wichtigste und oft auch die schwierigste Aufgabe für Eltern, die Sprösslinge bei der Stange zu halten. Sehr motivierend wirken Erfolgserlebnisse. „Setzen Sie auf schnell wachsende und robuste Arten. Besonders beliebt und einfach in der Kultur sind zum Beispiel Erbsen, Kohlrabi und Salate. Auch Zuckermais kommt gut an, weil er rasant schnell wächst“, rät Baumjohann. Außerdem lieben Kinder alles, was sie sinnlich erfahren können: leckere Erdbeeren, duftende Kräuter und farbenfroh leuchtende Blüten.

Von Eva Neumann