Gärtner gibt Tipps: Das muss man bei Sommerpflanzen beachten

Den grünen Daumen gibt es eigentlich nicht, sagt Gärtner und Florist Jochen Müller-Schmitz. Wer Pflanzen „halten“ will, muss sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, sagt der 42-Jährige und vergleicht es mit der Haustierhaltung. „Und wenn jemand wenig Ahnung hat, findet er im Fachbetrieb Beratung“, wirbt er. Denn mit Pflanzen kann man eine Menge falsch machen – aber wenn man weiß wie, auch eine Menge richtig.

Jochen Müller-Schmitz von der Gärtnerei Fink in Kettig topft ein Zitrusbäumchen um. Gerade bei mediterranen Pflanzen muss man darauf achten, dass man die passende Erde wählt. Der Chef der Gärtnerei Fink, Friedhelm Fink, steht derzeit als RZ-Gartenexperte für alle Fragen rund um Terrasse und Balkon zur Verfügung. Foto: Doris Schneider

Zum Beispiel bei der Wahl der Erde: Sommerpflanzen brauchen eine gute, nährstoffhaltige Erde. Das danken sie mit einem starken Wuchs und leuchtenden Blüten. „Wer einmal eine günstige und einmal eine bessere Erde ausprobiert hat, sieht den Unterschied“, betont Gärtner Jochen Müller-Schnitz. Kübelpflanzen wie Oleander und Zitrus gedeihen mit einer speziellen Erde besser. Außerdem sind sie kalkempfindlich. Mit Regen- oder Brunnenwasser zu gießen, ist deshalb besser als mit Leitungswasser.

Zum Beispiel bei der Düngung: Pflanzen kaufen und nichts mehr machen außer gießen, das geht. Besser aber geht es, wenn man sie düngt. Denn viele Blumen brauchen Nährstoffe, zum Beispiel Eisen zur Unterstützung. In den ersten vier Wochen, nachdem man sie gekauft oder selbst gepflanzt hat, braucht man allerdings noch nicht zu düngen, da die (gute) Erde normalerweise erst einmal genügend Nährstoffe enthält, erklärt Müller-Schmitz von der Gärtnerei Fink.

Zum Beispiel beim Pflanzenschutz: Eine Reihe von Sommerblumen, auch das neue Rubinglöckchen, sind empfindlich für den Befall von Läusen. Spritzen muss aber nicht sein. Mit Pflanzenschutzstäbchen, die auf natürlicher Basis hergestellt werden, kann man den Schädlingen vorbeugen. Eingesteckt werden sollten sie am 1. Juni, 1. Juli und 1. August. Wenn man das verpasst hat und sieht, dass Läuse an der Pflanze sind, kann man es bei geringem Befall noch mit Stäbchen versuchen. Wenn die Pflanze aber schon voll ist, kann man sie nur noch wegwerfen.

Zum Beispiel beim Rausstellen der Terrassenpflanzen: Empfindliche Pflanzen sollten erst jetzt langsam rausgestellt werden, da es noch viele kalte Nächte gab. Die Zeit der Eisheiligen abzuwarten, ist allerdings nicht mehr nötig, so der Gärtner. „Das Klima hat sich in den vergangenen Jahren so verschoben, das ist keine zuverlässige Größe mehr.“ Natürlich kann es immer noch Nachtfrost geben, dann muss man die Pflanzen vielleicht ins Treppenhaus oder zumindest nah an die Hauswand stellen. Umgekehrt ist es aber genauso wichtig: „Pflanzen können genau wie Menschen Sonnenbrand bekommen, wenn sie von drinnen kommen“, erklärt der 42-Jährige. Idealerweise stellt man die Pflanzen also jetzt in diesen Tagen raus, weil es noch ein bisschen trüb ist. Oder man versucht, sie wenigstens vor der Mittagssonne zu schützen. Nach ein paar Tagen Gewöhnung ist die Sonnenbrandgefahr gebannt – wie bei Menschen auch.

