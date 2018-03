Buga-Festival 2012: Die Gartenschau lebt nochmals auf

Wer bei schönem Frühlingswetter durch Koblenz geht, spürt sofort wieder dieses Buga-Gefühl und erinnert sich an das bunte, fröhliche Volksfest, das im vergangenen Jahr fast 3,6 Millionen Menschen besucht haben. Das Buga-Festival 2012 lädt nun an zehn Tagen dazu ein, den schönen Sommer des vergangenen Jahres nochmals aufleben zu lassen. Und Sie können den Eintritt und ein Glas Sekt sogar gewinnen!

Koblenzer Gartenkultur – Buga-Festival 2012 Foto: Buga-Festival 2012

Wer bei schönem Frühlingswetter durch Koblenz geht, spürt sofort wieder dieses Buga-Gefühl und erinnert sich an das bunte, fröhliche Volksfest, das im vergangenen Jahr fast 3,6 Millionen Menschen besucht haben. Ein Jahr nach der Eröffnung der Bundesgartenschau Koblenz 2011 lädt die Veranstaltung „Koblenzer Gartenkultur – Buga-Festival 2012“ von Freitag, 11. Mai, bis Sonntag, 20. Mai, täglich dazu ein, ein abwechslungsreiches Programm zu genießen und dabei die ehemaligen Buga-Flächen neu zu entdecken. Das anlässlich der Buga ins Leben gerufene Lichtfestival Lichtströme wird ebenfalls wieder stattfinden, sodass ein Großteil des Bühnenprogramms an den Abenden stattfindet.

Aber auch tagsüber lohnt sich ein Besuch des Buga-Festivals. So wie im vergangenen Jahr hält die Veranstaltung einiges für die ganze Familie bereit. Unter anderem lädt der Picknicktag am Sonntag, 13. Mai, von 14 bis 18 Uhr, unter dem Motto „Picknicken im höchsten Garten von Koblenz“ zum Entspannen ein. Auf den Wiesen im nördlichen Festungspark lassen sich das mitgebrachte Essen und das gebotene Programm genießen. Mehr über das Buga-Festival 2012 können Sie im Internet auf der Seite www.buga-fes tival2012.de erfahren.

Die Café Hahn GmbH hat das Vergabeverfahren der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) als Generalbetreiber für Gastronomie und Veranstaltungen gewonnen und wird für Essen und Trinken auf der Festung sorgen. Das Café Hahn präsentiert sich seit Saisonstart im April mit dem Konzept „Festung – Lecker und Live“ und bietet ganzjährig ein reichhaltiges Gastronomie- und Veranstaltungsangebot auf dem gesamten Festungsgelände. Besonderer Wert in der Gastronomie wird auf einen regionalen Bezug der Speisenauswahl und der Lieferanten gelegt. Die Entdeckung rheinland-pfälzischer Weine und regionaler Köstlichkeiten steht in der Weinstube in der Langen Linie im Vordergrund. Zudem werden in den Sommermonaten mehrere Hundert Plätze mit Außengastronomie versorgt.

Es werden auch zahlreiche Veranstaltungen mit hochkarätigen Künstlern auf der Festung Ehrenbreitstein geboten – etwa das Weihnachtsvarieté in den Kuppelsälen, die Fortsetzung der Veranstaltungsreihe „RheinPuls“ bei freiem Eintritt auf dem Schlossplatz bis hin zu Großkonzerten. Mehr über die Café Hahn GmbH können Sie im Internet auf der Seite www.cafehahn.de erfahren. Oder Sie rufen die Telefonnummer 0261/423 02 an. Wer das Buga-Festival 2012 erleben möchte, ruft bis Montag, 30. April, die Hotline an und nennt den Lösungsbuchstaben sowie die Abo-Ausweis-Nummer.

