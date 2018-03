Bei Möbeln und Deko sind zarte Farben angesagt

Bei Möbeln, Tapeten und Einrichtungsgegenständen sind 2018 sanfte Töne angesagt: Etwa ein Rosa mit Nuancen von Beige. Auch Grau und Schwarz sind beliebt – gemischt mit Blau, Grün oder Rot. Das zeigt sich derzeit auf der Internationalen Möbelmesse IMM Cologne in Köln.

Rosa als Hingucker und Grau als Hauptfarbe werden zum Trendpaar. Auch MDF Italia kreiert mit seinen Neuheiten ein solches Ambiente.

Foto: MDF Italia/dpa-tmn

Köln (dpa/tmn). Bei der Farbe Rosa denken viele an ein Mädchen-Kinderzimmer – an einen gelebten Prinzessinnen-Traum. Doch Rosa ist laut Farbexpertin Hildegard Kalthegener auch für die Einrichtung von Erwachsen angesagt.

Ein hauchzartes Farb-Highlight in Puderrosa, dazu Grau – auch Walter Knoll greift für das Jahr 2018 den neuen Farbtrend auf.

Foto: Walter Knoll/dpa-tmn

Wenn es ein sanfter Rosaton ist – mit einer Nuance von Beige gemischt. „Dann entsteht ein puderiger aufgehellter Terrakotta-Ton, den wir immer mehr bei der Einrichtung sehen.“

Die neue Tapetenkollektion von Little Green umfasst ebenfalls einen zarten Rosaton, der zum Beispiel gut vor einer grauen Küchenzeile wirkt.

Foto: Little Green/dpa-tmn

Bei der Farbe Rosa kommt es ihrer Meinung nach allerdings auf die Dosierung an. Sie eigne sich weniger als Hauptfarbe an einer ganzen Wand oder für ein Sofa, sagte die Trendexpertin auf der Internationalen Möbelmesse IMM Cologne in Köln (bis 21. Januar). Das Rosa diene mehr als Akzent. „Man kann den Farbton etwa als Kissen oder Decke auf dem Sofa oder als halbe Wand in der Küche verwenden.“

Ein Trend der Einrichtungsbranche: Kräftige durch sanfte Töne abzumildern und sie so einzubetten – wie hier in der neuen Tapetenkollektion von Little Green zu sehen.

Foto: Little Green/dpa-tmn

Grundsätzlich sei das Rosa mehr ein weiblich anmutender Farbton. „Kombiniert mit Schwarz oder Weiß wirkt er maskuliner“, sagt Kalthegener. Auch in Verbindung mit Materialien wie Holz oder Schiefer kommt die Farbe gut zur Geltung. Rosa passt auch zur Vintage-Welle mit seinen Beige- und Grau-Tönen.

Pudriges Rosa soll die Einrichtungsfarbe 2018 werden – Walter Knoll stellt neue Teppiche in diesem Farbton auf der Kölner Möbelmesse IMM vor.

Foto: Walter Knoll/dpa-tmn

„Häufig gibt es zu aktuellen Farbtrends auch Gegentrends“, erklärt Kalthegener. Neben dem puderigen Rosaton seien derzeit auch dunkle Farben angesagt – etwa ein kühles Blau, Dunkelgrün oder Grau. Sie bilden einen Kontrast. In dieser Kombination wirke das Rosa weniger mädchenhaft.

Kontraste sind derzeit zwar beliebt. Das trifft aber nicht auf knallige Farbtöne zu. „Sie passen für viele nicht in unsere Zeit“, sagt Kalthegener. „Unter anderem aufgrund der politischen Instabilität, die derzeit vielerorts herrscht, haben viele eine Sehnsucht nach Sicherheit“, erklärt sie. In der Farbauswahl drücke sich das durch zarte Töne.

Eine Beobachtung, die auch der Farbforscher Prof. Axel Venn teilt: „Das viele Weiß sind viele leid“, sagt er. Knallige Pop-Art-Farben seien aktuell dennoch nicht gefragt. Trendexperte Venn begründet dies mit einer Sehnsucht nach Harmonie und Heimat. Statt Zitronen- oder Neon-Gelb sei eher sonniges, abgetöntes, weiches Gelb angesagt.

Auch Kalthegener hat festgestellt: „Viele Menschen haben Angst vor zu viel Farbe.“ Die Farben seien derzeit leicht vergraut. „Dadurch wirken sie edel, schlicht und elegant“, erklärt Venn. Sein Rat: „Kräftige Farben durch sanfte Töne abzumildern und sie so entsprechend einzubetten.“

Sogar die Farbe Schwarz werde sanfter. Der Grund: Es handele sich nicht um die reine Farbe, sondern um Schattierungen und Varianten – mit Nuancen von Grün, Blau oder Rot. Deshalb spricht Venn von einer Vielzahl von Schwarz- und Grau-Tönen.

Seiner Meinung nach bleibt auch Grün in diesem Jahr eine angesagte Farbe – jedoch nicht das Grasgrün aus dem vergangenen Jahr, sondern eher ein sanftes Lindgrün. Wer will, kann mit Lindgrün einen Kontrapunkt zu Rosa setzen. „Das strahlt eine natürlichen Vornehmheit aus. Dadurch wirkt das Rosa nicht nur feminin, sondern auch elegant“, erklärt Venn. Kalthegener ergänzt: „Die Kombination geht dann eher in die skandinavische Richtung. Dadurch wirkt alles leicht und softer.“

Grün in vielen Schattierungen sieht man in diesem Jahr häufig auf der IMM: insbesondere Olivgrün. „Das ist eine frische, natürliche Farbe, die dennoch zurückhaltend ist“, erklärt Ursula Geismann, Sprecherin des Verbandes der Deutschen Möbelindustrie. Besonders beliebt ist er bei Polstermöbeln – ebenso wie die Farben Petrol und Türkis.