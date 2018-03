Scharfer Stromer – Elektromotorrad Emflux One

Die Emflux One ist ein in Indien entwickeltes Sportmotorrad, das trotz E-Antrieb mit starken Fahrleistungen und großer Reichweite beeindruckt. Vor allem aber der Preis ist heiß.

2019 soll das rein elektrisch angetriebene Sportmotorrad Emflux One in Serie gebaut werden

Auf den ersten Blick wirkt die Emflux One wie ein konventionelles Motorrad, doch wer genauer hinschaut, wird feststellen, das zum Beispiel eine Auspuffanlage fehlt

Aus Indien kommt nicht nur scharfes Essen, sondern demnächst auch ein nicht minder scharfes Motorrad namens One. Das vom Start-up Emflux Motors entwickelte Zweirad bietet einen Motor mit reichlich Dampf, der aber keinen Rauch verursacht. Denn anders als es die Optik vielleicht erwarten lässt, handelt es sich bei der One um ein E-Bike. Angesichts des emissionsfreien Antriebs und der sehenswerten Optik erscheint der Preis von umgerechnet rund 7.600 Euro überraschend niedrig.

Die 9,7-kWh-Batterie bleibt dank Vollverkleidung weitgehend unsichtbar

An einem Schnelllader soll die Batterie nach nur 36 Minuten zu 80 Prozent wieder geladen sein

Die erstmalig auf der Auto Expo in Delhi vorgestellte One, die auch nach Europa kommen soll, wirkt auf den ersten Blick eher wie ein klassisches Sportmotorrad konventioneller Machart. Die mächtige Batterie bleibt dank Vollverkleidung weitgehend unsichtbar. Außerdem deutet die obere Verkleidung einen Benzintank an, der allerdings genauso wenig vorhanden ist wie eine Auspuffanlage.

Die Aufladung der Batterie an einer 15-Ampere-Wallbox dauert hingegen drei Stunden

In der Basisversion soll die Emflux One umgerechnet nur 7.600 Euro kosten

Ansonsten beeindruckt das E-Bike mit feinen Fahrwerkskomponenten. So stammen das seitliche Mono-Federbein der hinteren Einarmschwinge sowie die 43er-Upside-Down-Gabel von Öhlins. Außerdem wurden 300er-Brembo-Bremsscheiben mit Vierkolben-Radialbremszangen verbaut. Besonders auffällig sind Front- und Rücklicht, bei denen es sich um länglich-schmale LED-Leuchten handelt.

Angetrieben wird die rund 170 Kilogramm schwere One von einem flüssiggekühlten E-Motor, der eine Dauerleistung von 20 kW/27 PS sowie eine auf 53 kW/72 PS elektronisch abgeregelte Spitzenleistung ermöglicht. Der Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 soll nur drei Sekunden dauern, die Höchstgeschwindigkeit gibt Emflux mit 200 km/h an. Das Batteriepaket aus Lithium-Ionen-Zellen von Samsung soll mit einer Kapazität von 9,7 Kilowattstunden im Stadtverkehr dank Rekuperationstechnik bis zu 200 Kilometer Reichweite ermöglichen. Bei Überlandfahrten mit Tempo 80 verringert sich der Radius auf 150 Kilometer. Dank Schnellladetechnik ist der Akku in 36 Minuten zu 80 Prozent geladen. An einer 15-Ampere-Wallbox dauert der Ladevorgang gut drei Stunden.

Beim Cockpit setzt Emflux auf eine Digitalanzeige mit 7-Zoll-Touchscreen. Das Infotainment-Bordsystem bietet unter anderem Front- und Heckkameras, ein integriertes Navigationssystem sowie die Konnektivitätsstandards Bluetooth, Wifi und 4G.

2019 will Emflux 199 Exemplare der One in Indien auf den Markt bringen. Die Basisversion soll lediglich 7.600 Euro kosten. Optional können Kunden aus Carbon gefertigte Verkleidungsteile, Aluschmiederäder und erwähnte Öhlins-Federkomponenten bestellen. Für diese höherwertige Ausführung soll der Preis bei gut 14.000 Euro liegen. Zusätzlich zu den für Indien geplanten Maschinen sollen 300 weitere Exemplare für andere Märkte – unter anderem Europa – produziert werden.

Mario Hommen/SP-X