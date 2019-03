Die Jüngeren mögen sich wundern: Es gab Zeiten, in denen die Massenmarke Opel auch im automobilen Oberhaus den Ton angab.

SP-X/Köln. Opel in der Oberklasse? Was heute wie ein Märchen klingt, war in deutschen Wirtschaftswunderjahren Alltag. Der repräsentative Opel Kapitän platzierte sich zeitweise auf dem dritten Platz der Zulassungscharts, gleich ...