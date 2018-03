Mehr dran für weniger Geld – Triumph-Modelljahr 2015

Triumph spart an der Speed Triple R teure Details und erweitert zugleich den Ausstattungsumfang. Das senkt die Rechnung für die erhoffte Kundschaft.

Triumph startet ins neue Modelljahr – hier die Bonneville

d. Höhe. Der englische Motorradhersteller Triumph hofft, mit einer Preisreduzierung und einer damit zusammenhängenden Ausstattungsänderung den Absatz des Modells Speed Triple R ankurbeln zu können. Ab sofort entfallen bei diesem Modell die teuren PVM-Schmiederäder und diverse Karbon-Applikationen; stattdessen erhält das sehr sportliche Nakedbike eine Instrumentenabdeckung, einen Bugspoiler und eine Soziussitzabdeckung.

Zusätzlich werden ein klares Rücklicht, ein Tankpad und schwarze Hitzeschutzschilder am Auspuff montiert. Die Kühlerblenden werden in der Farbe Diablo Red ausgeführt, die Leichtmetallräder schmückt ein roter Zierstreifen. Auf diese Weise kann Triumph den Preis um 1.050 Euro auf künftig 13.940 Euro zzgl. Nebenkosten reduzieren. Alle anderen Modelle des Jahrganges 2015 sind ab sofort zu unveränderten Preisen in neuen Farben erhältlich.

Ulf Böhringer/SP-X