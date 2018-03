Klingt gut – Test: Helm-Kommunikation von Nolan

Auch Motorradfahrer wollen unterwegs kommunizieren. Das klappt. Sogar mit Zusatzbremslicht.

Der italienischen Helmhersteller Nolan hat unter dem Namen n-com bereits seit 2005 Kommunikationsanlagen für Zweiradfahrer im Programm. Die neueste Generation mit dem Familiennamen n-com B901 basiert auf der Integration der Technik von Sena, Marktführer bei Nachrüst-Kommunikationsanlagen. Nach drei Tagen im Test lässt sich feststellen: Die Anwendungsmöglichkeiten und – mehr noch – die Klangqualität – des B901 sind gewaltig. Als Clou gibt es sogar ein Bremslicht, das an der Rückseite des Helms integriert werden kann.

Der Stückpreis für einen Helm liegt in Abhängigkeit von der Ausstattung zwischen 240 und 300 Euro

Wer sich mit Helm-Kommunikationsanlagen beschäftigt hat, weiß, dass man damit ein Smartphone koppeln und somit Musik hören und telefonieren kann. Auch das Hören von FM-Radiosendern und die Kopplung zweier Helme (Fahrer/Sozia) sind üblicherweise möglich. In den fortgeschrittenen Bereich fällt die Kopplung mehrerer Helme zu einer Gruppe; im Falle des B901 können sich bis zu vier Fahrer miteinander verbinden. Der Praxistest zeigt, dass alle vier gut miteinander reden können, solange sich die Motorräder nicht hinter Geländehindernissen wie Felsen befinden, wie das in gebirgigen Landschaften natürlich gelegentlich der Fall ist. Dann fällt schon mal einer „aus der Leitung“. Oftmals integriert ihn das System erneut automatisch, wenn er wieder im Kommunikationsbereich ist; mitunter mussten wir mittels eines Knopfdrucks oder auch Aus-/Wiedereinschalten nachhelfen. Der zeitweise Ausstieg erfolgt auch, wenn die Distanz zwischen den Fahrern allzu groß wird – geschätzt jenseits der 500 Meter.

Obwohl speziell für Nolan- und X-Lite-Helme entwickelt, handelt es sich bei der B901 um eine Nachrüstanlage, deren Technik-Zentrale links auf der Außenschale des Helms befestigt werden muss

Steht die Verbindung, ist die Audio-Qualität ausgezeichnet; Rauschen und Kratzen treten nur in sehr seltenen Fällen auf. Gut ist, dass die Lautstärke leicht geregelt werden kann. Wie überhaupt die Bedienungslogik des B901 vorzüglich strukturiert ist.

Exzellent ist die Audio-Qualität auch deshalb, weil die Lautsprecher in die Helm-Innenausstattung integriert sind; sie liegen also nicht, wie bei Nachrüstanlagen üblich, direkt am Ohr des Fahrers an, was auch unter Sicherheits-Gesichtspunkten nicht gerade ideal ist. Hört man beim Fahren Musik, wird ein bislang ungekannter Raumklang präsentiert.

Obwohl speziell für Nolan- und X-Lite-Helme entwickelt, handelt es sich bei der B901 um eine Nachrüstanlage, deren Technik-Zentrale links auf der Außenschale des Helms befestigt werden muss. Sie ist zwar deutlich kleiner als reine Nachrüstanlagen, verursacht aber immer noch Windgeräusche. Eine Vollintegration hat man bei Nolan deshalb nicht umgesetzt, um die Anlage auch für bereits in Kundenhand befindliche Helme nutzen zu können.

Während bei konventionellen Helmen die Antenne in die Helmschale eingesetzt wird, ist dies bei Carbon-Helmen nicht möglich, da dieser Werkstoff eine abschirmende Eigenschaft aufweist. In diesem Fall muss im Falle von Nolan/X-Lite eine kleine Aufsteckantenne auf die Empfangseinheit montiert werden, die das Windgeräuschniveau zwangsläufig steigert. Auch in diesem Punkt können intelligent gemachte Vollintegrations-Anlagen im Vorteil sein.

Aus technischen Gründen gibt es für Nolan- und X-Lite-Helme unterschiedliche Versionen des B901; preislich wie auch im Gewicht von ca. 100 Gramm schenken sie sich nicht viel. Der Stückpreis für einen Helm liegt in Abhängigkeit von der Ausstattung zwischen 240 und 300 Euro. Bei neuen X-Lite-Helmen ist das System bereits vormontiert. Kostenlos zu haben ist die Smartphone-App „Nolan Easyset“, mit deren Hilfe die Kopplung von Helm-Anlage und Smartphone sehr einfach ist und die auch zahlreiche Veränderungen der Einstellungen erlaubt. Positiv: Das das System ist offen ist für die Integration auch anderer Kommunikationssysteme, so dass sich nicht alleine Nolan-Fahrer pairen können. Auch lässt sich mit Easyset einstellen, ab welcher Verzögerung beim Bremsen das Helm-Bremslicht flackert. Sinnvoll erscheint ein Eingriffspunkt, der knapp unter einer Notbremsung liegt.

Ulf Böhringer/SP-X