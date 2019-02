Vor einigen Monaten wurde dem Suzuki Vitara nach mehr als drei Jahren Laufzeit eine größere Überarbeitung zuteil. Wichtigste Änderung: ein neuer Dreizylinder-Benziner. Passt das Turbo-Aggregat zum Mini-SUV?

SP-X/Salzburg. Keine 4,20 Meter lang, aber auf Wunsch mit echtem Allradantrieb: So was gibt es bei Mini-SUV nicht sehr häufig, fast alle Konkurrenten begnügen sich in dieser Klasse mit Frontantrieb. ...