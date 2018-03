Innovatives für den Biker – Intermot-Nachlese

Auf der Fachmesse Intermot gab es zahlreiche neue Features und Innovationen rund ums Motorradfahren zu bestaunen: Helme geben sich so variabel wie nie und Kommunikationsanlagen werden immer besser.

Auf der Intermot in Köln wurden nicht nur zahlreiche neue Motorradmodelle präsentiert, auch im Bereich der Fahrerausstattung gab es allerlei Neues zu bestaunen. So hat der deutsche Helmhersteller Schuberth mit dem Modell C4 einen Klapphelm entwickelt, dessen „große Klappe“ kaum mehr erkennbar ist. Der im hauseigenen Air and Acoustics Lab entwickelte Helm weist laut Schuberth eine besonders gute Aerodynamik auf. Er verfügt serienmäßig über zwei integrierte Lautsprecher, ein Mikrofon und Aufnahmen für das neue, gemeinsam mit der Firma Sena entwickelte optionale Kommunikationssystem SC1. Weitere Pluspunkte sollen die übergroße Antibeschlagscheibe, das geringe Gewicht und die kompakte Form des Helms sein; eine Sonnenschutzscheibe ist integriert. Der Schuberth C4 wird ab Frühjahr 2017 zu Preisen von 650 bzw. 750 Euro ausgeliefert.

Auch BMW hat in Köln einen neuen Helm präsentiert. Die siebte Generation des sogenannten Systemhelms heißt passenderweise System 7 Carbon und BMW will mit ihm einen neuen Maßstab in den Bereichen Sicherheit, Aerodynamik und Vielseitigkeit sowie in Sachen sportlicher Optik setzen. Das Kinnteil des System 7 Carbon lässt sich in wenigen Sekunden ohne Werkzeug abnehmen und macht den Integralhelm somit zum Jethelm. Es kann aber auch mechanisch hochgeklappt werden. Die Helmschale besteht aus Vollcarbon. Das Visier ist gegenüber dem Vorgängermodell System 6 Evo signifikant größer und besteht aus einer Doppelscheibe, die innen beschlaghemmend wirkt und außen beidseitig kratzfest beschichtet ist. Eine integrierte Sonnenblende ist selbstverständlich. Optional gibt es ein neues integriertes Kommunikationssystem. Der Helm System 7 Carbon ist ab Frühjahr zu Preisen zwischen 550 und 650 Euro erhältlich.

Auch der italienische Hersteller Nolan hält für 2017 einen neuen Klapphelm bereit. Er heißt X-Lite X-1004 und weist gegenüber dem Vorgängermodell X-1003 Verbesserungen bei der Belüftung und beim Tragekomfort durch ein neu gestaltetes Kinnteil auf. Den X-Lite X-1004 gibt es in zehn Designvarianten ab 520 Euro. Für 590 Euro liefert Nolan die gewichtsreduzierte Version X-1004 Ultra Carbon in sieben verschiedenen Versionen. Zudem bietet Nolan seinen Modulhelm X-Lite X-403GT künftig auch in einer Carbon-Version an; bei diesen Helmen lässt sich das Kinnteil abnehmen, wodurch auch dieser Integralhelm zum Jethelm wird. Der Preis für die Carbon-Version beträgt 490 Euro. Alle neuen Nolan-Helme sind ab Januar 2017 lieferbar.

Zwei neue Kommunikationssysteme bietet der amerikanische Spezialhersteller Cardo an. An Alleinfahrer wendet sich das Scala Rider Freecom 2, mit dessen Hilfe Smartphone, MP3-Player und Navigationsgerät gekoppelt werden können. Es ist wasser- und staubdicht und hat mit voller Batterie eine Sprechzeit von bis zu 13 Stunden. Darüber hinaus ein zusätzliches FM-Radio sowie eine Funkverbindung von Fahrer zu Beifahrer bietet das Scala Rider Freecom 3. Beide Versionen sind mit fast jedem gängigen Motorradhelm kompatibel. Das volle Programm inklusive Kommunikation mit bis zu vier anderen Motorradfahrern bietet das Scala Rider Feecom 4. Der Einbau von Lautsprechern und Steuergerät sowie die Bedienung sollen laut Hersteller besonders einfach sein.

Pinlock, bekannter Hersteller von Antibeschlag-Zusatzvisieren, weitet sein Modellprogramm kräftig aus. Der Antibeschlageinsatz ist künftig zusätzlich in einer Premiumqualität lieferbar und eignet sich dann auch für den Einsatz auf Rennstrecken und im Offroadbereich. Eine besonders interessante Entwicklung ist das neue Pinlock Overlay; die Folie wird außen auf das Visier aufgebracht und reagiert auf einstrahlendes Sonnenlicht. Overlay blendet bei hellem Licht ab, lässt aber bei Dunkelheit alles Licht passieren. Der Wechsel von Hell auf Dunkel und zurück vollzieht sich innerhalb weniger Sekunden.

Besonders gut geschützt sind Motorradfahrer, die eine der beiden neuen BMW-Jacken Street AIR Dry oder StreetGuard AIR tragen: Integriert ist hier ein motorradungebundenes Airbagsystem, das Unfallsituationen erkennt und innerhalb von weniger als einer Zehntelsekunde seine volle Schutzwirkung entfaltet. Das System wurde in Kombination mit Alpinestars entwickelt.

Ulf Böhringer/SP-X