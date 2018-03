Flaggschiff aufgewertet – Fahrbericht: Skoda Superb Combi Sportline

Skoda legt beim Superb nach. Neues Top-Model ist der Sportline, mit der die tschechische VW-Tochter ihre Position als einer der führenden Kombianbieter in Deutschland festigen und ausbauen will.

Skoda legt den Superb Combi als optisch aufgerüstetes Sportline-Modell auf

Das Spitzenmodell der Baureihe rollt zum Beispiel auf 19-Zoll-Alus an

Skoda schwimmt seit Jahren auf einer Erfolgswelle, zu der nicht zuletzt auch das Flaggschiff Superb speziell in der Kombi-Version einiges beiträgt. Schon bisher orderten die Kunden der tschechischen Mittelklasse auch immer viel Zusatzausstattung. Ein Grund für die VW-Tochter, mit „Sportline“ nun eine besonders hochwertige Version des Superb Combi fest in die Preisliste aufzunehmen. Die in erster Linie optisch aufgepeppte Variante kostet ab 35.490 Euro.

Das Interieur wurde ebenfalls auf sportlich getrimmt

Das Spitzenmodell der Baureihe rollt zum Beispiel auf 19-Zoll-Alus an, sie sollen die sportliche Note dieser Variante genauso unterstreichen wie einige schwarze Designelemente. Dazu zählen der entsprechend lackierte Kühlerrahmen, die Chromleisten im unteren Lufteinlass, die Dachreling und die Gehäuse der Außenspiegel. Auch die Nebelscheinwerfer und die hinteren Seitenfenster sowie die Heckscheibe sind dunkel hinterlegt beziehungsweise getönt. Das Interieur wurde ebenfalls auf sportlich getrimmt. Der Dachhimmel, das Sportlederlenkrad, die Alcantara-Bezüge der Sportsitze, Seitenverkleidungen sowie das Armaturenbrett – alles ist in Schwarz gehalten. Die Pedalerie ist dagegen in Alu-, die Dekorleiste am Armaturenbrett in Carbonoptik ausgeführt.

Der Dachhimmel, das Sportlederlenkrad, die Alcantara-Bezüge der Sportsitze, Seitenverkleidungen sowie das Armaturenbrett – alles ist in Schwarz gehalten

Technisch hat Skoda dieser Superb-Version serienmäßig das adaptive Fahrwerk mit verstellbarer Dämpfercharakteristik spendiert. Die Fahrprofilauswahl bietet über einen Knopf in der Mittelkonsole die Möglichkeit, je nach Wunsch zwischen Normal, Sport, Comfort, Eco oder einer individuellen Einstellung zu wählen. Die Karosserie rückt zudem einer Tieferlegung einen Zentimeter etwas näher an die Straße.

Die Pedale sind in Alu gefasst

Basis für den Superb Combi Sportline ist die Ausstattungslinie Ambition. Hinzu kommen Bi-Xenonscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und LED-Rückleuchten in Kristallglasoptik. Zum Serienumfang zählen darüber hinaus eine Zweizonen-Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer, beheizbare Vordersitze, Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Speedlimiter und Parksensoren hinten sowie das höherwertige Musiksystem „Swing“ mit farbigem Fünf-Zoll-Touchdisplay.

Bei den Motorisierungen hingegen gibt es keine Neuerungen. Vier Benziner und zwei Diesel stehen zur Wahl. Einstieg ist der 1,4 TSI mit 110 kW/150 PS. Die Kraftübertragung erfolgt über ein manuelles Sechsgang-Getriebe. Ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe ist gegen Aufpreis ebenso zu haben wir Allradantrieb. Der 1.8 TSI hat 132 kW/180 PS, der Zweiliter-TSI leistet 162 kW/220 PS. Topbenziner ist der 206 kW/280 PS starke Zweiliter-TSI mit Allradantrieb und Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe.

Den Dieselpart übernehmen ein Zweiliter-TDI mit 110 kW/150 PS und eine Variante mit gleichem Hubraum und mit SCR-Katalysator, der 140 kW/190 PS leistet. Hier haben die Interessenten die Wahl zwischen Front- oder Allradantrieb sowie manuellem Sechsgang- oder Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe. Gerade der große Selbstzünder hängt klasse am Gas, zieht in allen Drehzahlbereichen kraftvoll durch und lässt auch in Sachen Geräuschentwicklung und Laufruhe kaum zu wünschen übrig. Passend dazu ist das Fahrwerk so sportlich abgestimmt, dass auch zügige Fahrten durch Kurven kein Problem sind und trotzdem noch genügend Komfort übrig bleibt.

Da der Superb Combi mit seinem enormen Platzangebot für Passagiere und Zuladung (660 Liter Stauraum) schon bisher hinter der Mercedes C-Klasse, dem VW-Passat und dem Audi A4 auf Platz vier der Verkaufsstatistik der Kombimodelle bei den Privatkunden liegt und dabei sowohl Ford Mondeo als auch Opel Insignia hinter sich gelassen hat, hoffen die Verantwortlichen nun mit dem neuen Top-Modell, diesen Platz weiter zu festigen. Immerhin sollen 20 Prozent des Absatzes künftig auf den Sportline entfallen, so die Prognose.

Benziner

1,4-Liter-TSI, manuelles Sechsgang-Getriebe, 110 kW/150 PS, maximales Drehmoment: 250 Nm bei 1.500 U/min, 0-100 km/h: 8,7 s, Vmax: 218 km/h, Durchschnittsverbrauch: 5,2 Liter/100 Kilometer, CO2-Ausstoß: 120 g/km, Abgasnorm: Euro 6, Effizienzklasse: B,

Preis: ab 35.490 Euro

1,8-Liter, manuelles Sechsgang-Getriebe, 132 kW/180 PS, maximales Drehmoment: 320 Nm bei 1.450 U/min, 0-100 km/h: 8,1 s, Vmax: 230 km/h, Durchschnittsverbrauch: 5,1 Liter/100 Kilometer, CO2-Ausstoß: 136 g/km, Abgasnorm: Euro 6, Effizienzklasse: B,

Preis: ab 36.990 Euro

2,0-Liter, Sechsgang-DSG-Getriebe, 162 kW/220 PS, maximales Drehmoment: 350 Nm bei 1.500 U/min, 0-100 km/h: 7,1 s, Vmax: 243 km/h, Durchschnittsverbrauch: 6,3 Liter/100 Kilometer, CO2-Ausstoß: 146 g/km, Abgasnorm: Euro 6, Effizienzklasse: C,

Preis: ab 41.290 Euro

2,0-Liter, Sechsgang-DSG-Getriebe, 206 kW/280 PS, maximales Drehmoment: 350 Nm bei 1.700 U/min, 0-100 km/h: 5,8 s, Vmax: 250 km/h,

Durchschnittsverbrauch: 7,2 Liter/100 Kilometer, CO2-Ausstoß: 164 g/km, Abgasnorm Euro 6, Effizienzklasse: C

Preis: ab 44.190 Euro

Diesel

2,0-Liter, manuelles Sechsgang-Getriebe, 110 kW/150 PS, maximales Drehmoment: 340 Nm bei 1.750 U/min, 0-100 km/h: 8,9 s, Vmax: 218 km/h, Durchschnittsverbrauch: 4,2 Liter/100 Kilometer, CO2-Ausstoß: 110 g/km, Abgasnorm: Euro 6, Effizienzklasse: A+,

Preis: ab 37.890 Euro

2,0-Liter, manuelles Sechsgang-Getriebe, 140 kW/190 PS, maximales Drehmoment: 400 Nm bei 1.750 U/min, 0-100 km/h: 8,1 s, Vmax: 235 km/h, Durchschnittsverbrauch: 4,2 Liter/100 Kilometer, CO2-Ausstoß: 110 g/km, Abgasnorm: Euro 6, Effizienzklasse: A+,

Preis: ab 39.490 Euro

Kurzcharakteristik:

Warum: weil er gut aussieht, mit Allrad erhältlich ist und viel Platz bietet

Warum nicht: weil eine einfachere Ausstattung ausreicht

Was sonst: Kia Optima Kombi, Hyundai i40 Kombi, Opel Insignia, Ford Mondeo

Wann: bereits im Handel

Wolfgang Schäffer