Ältere Motorradfahrer werden sich sicherlich noch an die legendäre Katana von Suzuki erinnern. Jetzt kehrt der Name wieder auf deutsche Straßen zurück.

SP-X/Köln. In den 1980er-Jahren genoss der Name Katana in der Motorradwelt einen legendären Ruf. Jetzt bringt Suzuki eine moderne Neuauflage des kantigen Kraftpakets in Deutschland auf den Markt. Ab Mai ...