Auch ohne Schild gilt die StVO – Verkehrsregeln im Parkhaus

Entgegen eines gängigen Vorurteils gilt auch im Parkhaus die Straßenverkehrsordnung. Zumindest in der Regel.

Zukünftig soll es reichen, den Wagen vor dem Parkhaus abzustellen und das automatische Valet Parken zu aktivieren

In öffentlichen Parkhäusern gelten die gleichen Verkehrsregeln wie auf öffentlichen Straßen. Dazu bedarf es auch nicht eines ausdrücklichen Hinweises durch das bekannte „Hier gilt die StVO“-Schild, denn der Gesetzgeber schreibt die Geltung laut „Auto Motor und Sport“ ohnehin vor. Lediglich auf Privatparkplätzen, die nur einem beschränkten Personenkreis zugänglich sind, können andere Vorschriften gelten. Im Extremfall sogar Linksverkehr.

Neben der Straßenverkehrsordnung (StVO) gilt in öffentlichen Parkhäusern allerdings auch das Hausrecht des Betreibers. Er darf beispielsweise Frauenparkplätze ausweisen und unbefugte Nutzer abschleppen lassen, auch wenn der Gesetzgeber eigentlich keine geschlechtsspezifischen Parkplätze kennt. Gleiches gilt für das Verbot des rückwärtigen Einparkens. Solche Vorschriften werden beispielsweise getroffen, um Anwohner vor den Emissionen des Auspuffs zu schützen. Wer sich nicht daran hält, kann im Extremfall Ärger wegen Gesundheitsverletzung oder Sachbeschädigung bekommen.

Bei kaputten Automaten gelten in Parkhäusern übrigens ebenfalls die gleichen Regeln wie am Straßenrand. Wenn nachweislich alle Automaten in der gleichen Parkzone defekt sind, kann man das Auto kostenlos abstellen, sollte aber eine Parkscheibe hinter die Windschutzscheibe legen.

Holger Holzer/SP-X