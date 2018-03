Fiat 500L: Knutschkugel für die ganze Familie

Der Fiat 500 war bislang vor allem ein Auto für Großstadt-Singles. In der Maxi-Version 500L wird er zu einem Familienauto mit überraschend viel Platz. Der Wagen kommt am 20. Oktober für knapp 16 000 Euro in den Handel.

Eine Nummer größer: Im Vergleich zum Cinquecento bietet der Fiat 500L viel Platz. Mit seinen 4,15 Metern ist er fast 60 Zentimeter länger als das Grundmodell.

Foto: Fiat – DPA

Für einen Preisaufschlag von nicht einmal 1000 Euro zum normalen, vergleichbar motorisierten Cinquecento gibt es mit dem Fiat 500L in jeder Hinsicht mehr Auto: Er ist mit seinen 4,15 Metern fast 60 Zentimeter länger als das Grundmodell, innen hochwertiger ausgeschlagen, hat zwei zusätzliche Türen und bietet deutlich mehr Platz. Muss man beim Zweitürer mühsam auf den Rücksitz klettern und dort die Knie anziehen, passen in den Viertürer bequem vier und notfalls auch mal fünf Erwachsene.

In den Fiat 500L passen vier Erwachsene bequem hinein – und notfalls auch mal fünf. Mit einem Griff lässt sich die Hinterbank des Viertürers noch einmal bis zu 15 Zentimeter nach hinten verschieben. F Foto: DPA

Schon in der ersten Reihe ist der Platzgewinn spürbar, auch weil das Auto ein wenig in die Breite und deutlich in die Höhe gewachsen ist. Am meisten profitieren die Hinterbänkler, die schon bei normaler Bestuhlung viel Platz haben. Ein Griff genügt, dann rattert die Sitzbank noch einmal bis zu 15 Zentimeter nach hinten. Auch beim Gepäckraum ist der 500L seinem kleinen Bruder haushoch überlegen: Selbst bei maximaler Beinfreiheit für die Passagiere im Fond beträgt das Kofferraumvolumen 400 Liter. Legt man die Rückbank um, passt mehr als dreimal so viel hinein.

Das Kindchenschema bleibt im neuen Format erhalten: Der Fiat 500L sieht innen immer noch knuffig aus, wenn auch ein wenig ernsthafter als der Cinquecento.

Foto: Fiat – DPA

Neues Format mit alten Formen

Fahrwerk und Lenkung machen insbesondere im Stadtverkehr eine gute Figur. Die Federung dämpft Unebenheiten wie etwa Schlaglöcher problemlos ab.

Foto: Fiat – DPA

Der 500L hat zwar ein neues Format, aber die Formen sind die alten. Auch der große Cinquecento bedient das Kindchenschema und soll einfach nur niedlich sein. Allerdings sieht er mit dem höheren Dach und der großen Heckklappe nicht mehr ganz so knuffig aus. Und innen wirkt das Auto trotz der modischen Plastikkonsolen ein wenig ernsthafter, was auch an der vornehmeren Materialauswahl liegen dürfte. Dennoch haben die Italiener sich viele und teils ziemlich verrückte Extras für den 500L einfallen lassen. So können Kunden den Wagen wie den gewöhnlichen 500 umfangreich personalisieren und eine Espressomaschine nachrüsten.

Außerhalb der Stadt wäre ein bisschen mehr Lenkpräzision wünschenswert. Am Ortsausgang kommt der Fiat 500L zudem etwas schwerfällig in Fahrt.

Foto: Fiat – DPA

Spaß macht der 500L vor allem in der Stadt

Die Antriebstechnik des Fiat 500L ist konventionell. Zur Wahl stehen zwei Benziner und ein Diesel: Der kleine Benziner hat 70 kW/95 PS, der größere 77 kW/105 PS. Der Diesel bringt 1,3 Liter Hubraum un Foto: DPA

So pfiffig das Auto, so unspektakulär die Antriebstechnik. Zur Wahl stehen zwei Benziner und ein Diesel, deren Leistungsdaten viel zu eng beieinander liegen: Der kleine Benziner hat 70 kW/95 PS, der größere 77 kW/105 PS. Dazu gibt es einen Diesel mit 1,3 Litern Hubraum und 63 kW/85 PS, der zumindest in der Stadt viel Spaß macht. Dort tritt er mit einem maximalen Drehmoment von 200 Newtonmetern kräftig an und passt gut zum wendigen Auto, das man mühelos in jede Parklücke zirkeln kann.

Am Ortsausgang wirkt der Selbstzünder allerdings ein wenig zäh. Bis der 500L aus dem Stand Tempo 100 erreicht, dauert es geschlagene 14,9 Sekunden. Nur langsam steigt der Tacho danach weiter auf maximal 165 km/h. Immerhin ist der Diesel sparsam: Auf dem Prüfstand begnügt er sich mit 4,2 Litern, was einem CO2-Ausstoß von 110 g/km entspricht.

Komfortables Fahrwerk

Das Fahrwerk macht ebenfalls vor allem in der Stadt eine gute Figur. Dort freut man sich über die leichtgängige Lenkung, deren Servounterstützung sich auf Knopfdruck noch einmal steigern lässt. Die komfortable Federung dämpft problemlos Unebenheiten wie Kopfsteinpflaster oder Schlaglöcher ab. Das ist angenehm für alle Mitfahrer. Außerhalb der Stadt stünde dem Wagen mehr Lenkpräzision gut.

Der 500L ist nach dem konventionellen Cinquecento und dem Cabrio das dritte Modell in der Familie. Für das nächste Jahr hat Fiat zwei weitere 500er-Varianten angekündigt: eine Crossover-Version mit Offroad-Look und Allradoption sowie eine XL-Version. Diese soll noch ein Stückchen länger werden als der 500L und Platz für eine dritte Sitzreihe bieten.

Fazit: Durch und durch ein Fiat

Der 500L ist ein Auto, wie man es von Fiat erwartet: Er sieht pfiffig aus, ist praktisch geschnitten, preisbewusst kalkuliert und technisch eben nicht ganz perfekt. Sonst käme der Wagen nicht aus Italien, sondern aus Bayern, Niedersachsen oder Schwaben – und wäre wohl deutlich teurer.

Datenblatt: Fiat 500L 1.3 Multijet Motor und Antrieb: Vierzylinder-Commonrail-Diesel Hubraum: 1248 ccm Max. Leistung: 63 kW/85 PS bei 3500 U/min Max. Drehmoment: 200 Nm bei 1500 U/min Antrieb: Frontantrieb Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe

Maße und Gewichte: Länge: 4147 mm Breite: 1784 mm Höhe: 1665 mm Radstand: 2612 mm Leergewicht: 1315 kg Zuladung: k.A. Kofferraumvolumen: 400-1310 Liter

Fahrdaten: Höchstgeschwindigkeit: 165 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 14,9 s Durchschnittsverbrauch: 4,2 Liter/100 km Reichweite: 1190 km CO2-Emission: 110 g/km Kraftstoff: Diesel Schadstoffklasse: EU5 Energieeffizienzklasse: k.A.

Kosten: Basispreis der Modellreihe: 15 900 Euro Grundpreis des 1.3 Multijet: 19 100 Euro Typklassen: k.A. Kfz-Steuer: 123 Euro/Jahr Alle Daten laut Hersteller, GDV, Schwacke