Müssen Urlauber ihr Auto für Linksverkehr umrüsten?

Wer mit dem Auto in einem Land mit Linksverkehr Urlaub macht, muss seinen Wagen für die Fahrt auf der linken Spur umrüsten. Abgeklebte Scheinwerfer verhindern, dass der entgegenkommende Verkehr geblendet wird.

Bei Linkslenkern stahlt der Lichtkegel weit auf den rechten Fahrbahnrand. Im Linksverkehr wird so die Gegenfahrbahn angestrahlt.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand – DPA

In Europa herrscht in Großbritannien, Irland, auf Malta und Zypern Linksverkehr. Wer dort mit einem linksgesteuerten Auto unterwegs ist, muss vorher die Scheinwerfer umstellen oder abkleben, um den entgegenkommenden Verkehr nicht zu blenden. Darauf weist der TÜV Nord hin. Denn bei Linkslenkern stahlt der asymmetrische Lichtkegel weit auf den rechten Fahrbahnrand – was im Linksverkehr bedeutet, dass die Gegenfahrbahn angestrahlt wird.

Im Linksverkehr sind die Scheinwerfer linksgesteuerter Fahrzeuge deshalb sicherheitshalber abzudecken. Passende Aufkleber in Form eines schwarzen Dreiecks gibt es zum Beispiel auf Fähren oder in den Geschäftsstellen von Automobilclubs. Für moderne Klarglasscheinwerfer ohne Riffelung und Markierung gibt es bei den Herstellern Schablonen oder Folien, die das Anbringen erleichtern. Autos mit automatischem Kurvenlicht benötigen keine Aufkleber: Sie haben einen Umschaltknopf für Linksverkehr. Der rechte Scheinwerfer wird damit abgesenkt und nach links gedreht, der linke etwas angehoben.