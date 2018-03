Wo man am unzuverlässigsten in den Urlaub startet – Airport-Statistik

Bei der Bahn ist knapp jeder fünfte Zug verspätet. Im Flugverkehr läuft es häufig noch weniger nach Plan.

In Tegel ist jeder dritte Flug unplanmäßig

Die Flughäfen in Berlin Tegel, Frankfurt und Düsseldorf sind die unzuverlässigsten in Deutschland. Beim Airport der Hauptstadt starten 29 Prozent aller Flüge nicht nach Plan, wie eine Auswertung des Fluggast-Portals Airhelp ergeben hat. In Frankfurt liegt der Anteil unplanmäßiger Flüge bei knapp 27 Prozent, in Düsseldorf sind es knapp 26 Prozent. Die geringste Ausfall- und Verspätungsquote hat unter den großen deutschen Flughäfen Hannover mit gut 15 Prozent. Insgesamt starten oder landen in Deutschland täglich 500 Passagierflüge nicht nach Plan. Spitzenreiter bei den Ausfällen war im Gesamtjahr 2017 Frankfurt mit 2.375 Flügen, auch bei den Verspätungen lag Deutschlands größter Flughafen vorn: Knapp 54.000 Mal kam es dazu.

Holger Holzer/SP-X