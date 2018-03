Wenn Handydaten Helau oder Alaaf sagen – Verkehrsströme auf Basis von Mobilfunkdaten

Dass Echtzeitdaten von Handyortungen die Navi-Prognose verbessern, ist bekannt. Doch „Big Data“ kann viel mehr – zu dieser Jahreszeit beispielsweise eine traditionelle Karnevals-Konkurrenz anstacheln.

Die Fahrzeuge auf deutschen Straßen werden immer älter

Jedes Mal, wenn ein Handy beim Surfen oder Telefonieren mit der Mobilfunkzelle kommuniziert, fallen Daten an. Sie geben Auskunft darüber, wie sich der Nutzer bewegt. Was für den Einzelnen beängstigend klingt, ist anonymisiert und in großer Masse ausgewertet die Zukunft der Verkehrsplanung: Aus den Daten werden Erkenntnisse über Bewegungsströme in Deutschland gewonnen.

Mobilfunkanbieter Telefónica Deutschland, Betreiber von „O2“, beispielsweise anonymisiert täglich rund fünf Milliarden Datenpunkte seiner mehr als 48 Millionen Anschlüsse. Die Daten können Städten und Verkehrsbetrieben bei der Verkehrsplanung helfen, indem sie Auswirkungen besonderer Ereignisse auf den Verkehr aufzeigen – wie beispielsweise an Karneval im Rheinland.

Die Analyse der Einreisen zum Rosenmontag 2017 zeigt das deutschlandweite Interesse an den Umzügen in den beiden rheinischen Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf. Aus dem äußersten Süden, Norden und Osten reisten die Jecken ins Rheinland. Der direkte Vergleich schürt die traditionelle Karnevals-Konkurrenz der beiden Städte, denn mehrheitlich riefen die Feierlustigen Alaaf statt Helau: Köln verzeichnet mit 68 Prozent die Mehrheit der Einreisen vor Düsseldorf mit 32 Prozent. Selbst bis aufs Stadtviertel genau lassen sich die Mobilfunkdaten herunterbrechen: So stellt die Analyse fest, dass zum Stadtteil-Zug nach Ehrenfeld mehr Auswärtige einreisten als zum Umzug im Nachbarviertel Nippes.

Auf der Internetseite http://so-bewegt-sich-deutschland.de kann man auf einer interaktiven Karte deutschlandweit Verkehrsströme zu verschiedenen Uhrzeiten an verschiedenen Tagen nachverfolgen. So zeigen die Daten beispielsweise, welche Regionen in Deutschland wann in den Tag startet. Im Durchschnitt fahren die Handynutzer um halb acht am Morgen los. Menschen in der östlichen Landeshälfte bis hinunter nach Bayern machen sich am Morgen früher auf den Weg als im Westen. Mit dem Start um 6:56 Uhr sind Brandenburg und Sachsen-Anhalt dabei im Schnitt die frühesten Bundesländer. Wer sehen will, wie früh die Nachbarschaft in den Tag startet, kann auch seine eigene Postleitzahl eingeben.

Die Datenbasis des Mobilfunkanbieters wird in mehreren Projekten eingesetzt. Zum Beispiel zur Optimierung der Kapazitäten des Regionalverkehrs in Berlin-Brandenburg im Projekt "Pro Train“.

Hanne Schweitzer/SP-X