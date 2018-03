Vernetzter Fahrradhelm mit Anrufweiterleitung

Nicht nur Autofahrer profitieren von den Möglichkeiten der Vernetzung. Mit dem Helm Omni von Coros bekommen jetzt auch Radfahrer ein Instrument, das den Nutzer mit ihrem Smartphone verbindet.

Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Las Vegas (dpa/tmn) – Kopfschutz und Unterhaltung in einem: Der neue Fahrradhelm Omni von Coros soll bei Stürzen schützen und vernetzt die Träger per Bluetooth zugleich mit ihren Smartphones.

Vorgestellt wurde der Helm jetzt auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas (noch bis 12. Januar). Zentrales Element sind zwei Knochenleitungskopfhörer mit Mikrofon, die Musik, Navigationsanweisungen oder Anrufe über die Wangenknochen übertragen. Dadurch bleiben die Ohren frei für Umgebungsgeräusche.

Eine Fernbedienung am Lenker erlaubt die Steuerung von Lautstärke oder Musik. Die Batterielaufzeit geben die Entwickler mit rund acht Stunden an. Hinten im Helm ist ein Sensor installiert, der Stürze erkennt und automatisch eine Nachricht an hinterlegte Rufnummern sendet. Eine dimmbare LED-Beleuchtung soll für bessere Sichtbarkeit sorgen. Der Helm funktioniert mit iOS- und Android-Smartphones.