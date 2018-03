Studie: Wieder größere Rabatte auf Automarkt

Der Autokauf wird wieder billiger. Rabatte wie im Folgejahr der Abwrackprämie sind inzwischen keine Seltenheit mehr auf dem Automarkt. Die Risiken auf den Finanzmärkten, sowie die vollen Auftragsbücher der Autobranche machen dies möglich.

Auf dem deutschen Automarkt gibt es einer Studie zufolge wieder größere Rabatte. Das ist aus Sicht des Duisburger Auto-Professors Ferdinand Dudenhöffer ein Anzeichen dafür, dass die Risiken auf den Finanzmärkten erste Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben. «Im August hat das Rabattniveau wieder Vorjahreshöhe erreicht. Dabei war im Jahr 2010 als Folge der Abwrackprämie der schlechteste deutsche Automarkt seit der Wiedervereinigung gegeben», schreibt er in der am Dienstag vorgelegten Analyse seines Instituts an der Uni Duisburg-Essen.

Die heimischen Autobauer zehrten außerdem am Polster praller Auftragsbestände und den guten Verkäufen der Vormonate. «Der Automarkt ist damit schwächer als die amtlichen Zulassungsdaten zeigen», heißt es in der Studie. Die größeren Rabatte spiegelten bereits «die hohen Konjunkturrisiken der Staatsschuldenkrisen, deutlich nachlassendes Wirtschaftswachstum für das Jahr 2012 und schlechte Aussichten für das europäische Autogeschäft» wider.

Dudenhöffer sagte: «Der deutsche Automarkt ist deutlich fragiler als es die Neuwagenzulassungen zeigen.» Die von der Branche verbreitete Zuversicht vor der Automesse IAA kommende Woche in Frankfurt könne nicht darüber hinwegtäuschen.