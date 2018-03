Statt Lappen futsch MPU – Bekifft hinterm Steuer

Berauscht hinterm Steuer. Wer mit Cannabis erwischt wird, ist generell seine Fahrerlaubnis los. Anders als bei Alkohol. Das soll sich ändern.

Cannabis im Straßenverkehr – das geht gar nicht. Wer einmal so berauscht hinter dem Steuer erwischt wird, dem wird der Führerschein abgenommen und der gilt als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen. Der Deutsche Verkehrsgerichtstag (DVGT) sieht diesen Grundsatz als nicht tragfähig an. Der erstmalig im Straßenverkehr auffällig gewordene, gelegentliche Cannabiskonsument solle nicht ohne Weiteres auf Dauer gesperrt werden, vielmehr sollten die Zweifel an seiner Fahreignung mittels einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) ausgeräumt werden. Zudem fordern die Experten klare Grenzwerte.

Verkehrsteilnehmer, denen Cannabisprodukte medizinisch verordnet werden, haben bis dato eine Sonderstellung. Ihnen ist der Konsum erlaubt. Der DVGT sieht aber auch bei dieser Personengruppe Änderungsbedarf. Generell lasse sich unter Einfluss von Cannabis an der Fahreignung zweifeln. Es sei vielmehr erforderlich, vor dem Hintergrund der Grunderkrankung die Fahreignung zu prüfen. Auch bei Cannabis auf Rezept solle aber der Grenzwert gelten.

Klaus Lockschen/SP-X