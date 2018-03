Starke Nachfrage nach Transportern – Europäischer Nutzfahrzeugmarkt 2017

Für Pkw ist Deutschland regelmäßig der größte Markt in Europa. Bei Nutzfahrzeugen reicht es lediglich für Rang drei.

Europas Nutzfahrzeugmarkt ist 2017 gewachsen. In der EU wurden laut dem Herstellerverband ACEA 2,4 Millionen Transporter, Lkw und Busse neu zugelassen, 3,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Größter Markt war Frankreich mit gut 495.000 neuen Fahrzeugen und einem Plus von 6,9 Prozent. Nummer zwei in der Union war trotz eines Zulassungs-Rückgangs um 4,4 Prozent Großbritannien mit knapp 420.000 Einheiten. Im drittgrößten Markt Deutschland wurden 369.000 Fahrzeuge zugelassen. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von 3,3 Prozent.

Europaweit am stärksten nachgefragt waren erneut die Transporter bis 3,5 Tonnen. Knapp zwei Millionen neue Fahrzeuge rollten auf die Straße, 3,9 Prozent mehr als 2016. Die Nachfrage nach schweren Transportern und leichten Lkw ließ hingegen um 0,2 Prozent nach, die Zahl der Neuzulassungen lag bei 367.000 Einheiten. Der Markt für schwere Lkw über 16 Tonnen legte um 0,5 Prozent auf knapp 296.000 Einheiten zu. Die Zahl der neu zugelassenen Busse sank gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozent auf 40.500 Einheiten.

Holger Holzer/SP-X