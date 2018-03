Sparsamer Dreizylinder-Benziner von Peugeot und Citroën

Peugeot und Citroën planen einen neuen Dreizylinder-Benziner für Modelle bis zur Kompaktklasse. Das bestätigte Motorenentwickler Eric Hamon bei einer Veranstaltung in Berlin.

Danach soll der Motor vom kommenden Jahr an mit Hubräumen von 1,0 bis 1,2 Litern angeboten werden. Vorgesehen sei eine Leistungsspanne von 55 kW/75 PS bis 99 kW/135 PS. Durch den Verzicht auf den vierten Zylinder, das geringere Gewicht und eine optimierte Verbrennung gehe der CO2-Ausstoß gegenüber den aktuellen Motoren in dieser Leistungsklasse um 15 bis 25 g/km zurück. «Montiert in einem Kleinwagen wie den Citroën C2 oder den Nachfolger des Peugeot 207, knacken wir so beim Benziner erstmals die 99 g/km», sagte Hamon.