Sondermodelle und Preissenkung – Neues vom Automarkt

Rüsselsheim (dpa/tmn) – Jeep bringt den Wrangler Arctic und Mitsubishi die Edition «35 Jahre». Neben diesen beiden Sondermodellen gibt es aber noch weitere Neuheiten aus der Autowelt. Dacia zum Beispiel senkt den Preis für den Sandero. Hier ein Überblick.

Das Sondermodell Jeep Wrangler Arctic kann wahlweise mit einem Stoffdach oder einem Hardtop verhüllt werden. Die auf 300 Autos limitierte Edition kostet ab 38 975 Euro.

Jeep Wrangler Arctic: Limitierte Edition mit doppeltem Dach

Jeep bringt den Geländewagen Wrangler und den viertürigen Wrangler Unlimited als Sondermodell Arctic in den Handel. Die auf 300 Exemplare limitierte Edition basiert den Unternehmensangaben zufolge auf der mittleren Ausstattungslinie Sahara, die unter anderem durch ein Dualtop, bestehend aus einem Hardtop in Wagenfarbe und einem schwarzen Softtop, ergänzt wurde. Weitere Extras sind wasserabweisende Textilsitzbezüge mit Ziernähten, ein Multifunktionslenkrad mit Lederbezug und ein Navigationssystem. Wahlweise mit 147 kW/200 PS starkem Diesel oder 209 kW/284 PS starkem V6-Benziner kostet der Wrangler Arctic jweils ab 38 975 Euro und die Unlimited-Version ab 42 175 Euro.

Mitsubishi Lancer als Sondermodell «35 Jahre»

Zum 35-jährigen Bestehen in Deutschland bringt Mitsubishi ein Sondermodell des Lancer in den Handel. Die Edition «35 Jahre» fährt als 1,6-Liter-Benziner unter anderem mit Kurvenlicht, Sitzheizung, Xenon-Scheinwerfern und Rückfahrkamera vor. Die Dieselvariante mit 1,8-Liter-Motor hat zudem einen Tempomat, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen und Klavierlack-Verkleidungen im Cockpit an Bord, wie Mitsubishi mitteilt. Der Wagen ist als Limousine und Sportback ab 19 990 Euro zu haben. Für den Diesel starten die Preise bei 23 990 Euro.

Neuer Einstiegsmotor für Peugeot Bipper

Peugeot bietet für den Hochdachkombi Bipper eine neue Einstiegsmotorisierung an. Der 1,4 Liter große und 54 kW/73 PS starke Benziner ist sowohl für die Pkw-Variante Bipper Tepee als auch für die Kastenwagenausführung erhältlich, teilt der französische Hersteller mit. Geschaltet wird per Hand mit fünf Gängen. Laut Peugeot kommt der Bipper Tepee mit dem neuen Basismotor auf einen Normverbrauch von 6,6 Litern (CO2-Ausstoß: 152 g/km), fährt maximal 155 km/h schnell und kostet mindestens 13 550 Euro.

Dacia senkt Basispreise für Sandero und Duster

Dacia hat die Preise für den Kompaktklassewagen Sandero und das SUV Duster gesenkt. Der Sandero ist nach Angaben des rumänischen Renault-Tochterunternehmens ab sofort für 200 Euro weniger als bisher zu haben und kostet mindestens 6790 Euro. Den Einstiegspreis für den Duster hat Dacia um 1000 Euro auf 10 900 Euro reduziert.