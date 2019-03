Wer tagsüber nicht zuhause ist, muss seine Pakete häufig im Postamt abholen. Oder im Auto, wenn er etwa einen Skoda fährt.

SP-X/Mlada Boleslav. Skoda testet die Paketzustellung in den Kofferraum. Teilnehmer an dem nun in Tschechien gestarteten Pilotprojekt können sich ihre Online-Bestellungen in ihr geparktes Fahrzeug schicken lassen. Der Paketbote findet ...