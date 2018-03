Silverado und Ram 1500 machen Jagd auf Ford F-150

Der Ford F-150 bekommt in seinem Segment Konkurrenz: General Motors und FiatChrysler haben auf der Automobilmesse in Detroit ihre neuen Fullsize-Pickup-Trucks präsentiert.

Der neue Chevrolet Silverado soll dem Pickup-Platzhirsch Ford F-150 Konkurrenz machen.

Foto: Thomas Geiger/dpa-tmn

Detroit (dpa/tmn). Es ist ein bisschen so, als würden Opel Astra und Ford Focus gemeinsam Jagd auf den VW Golf machen. Auf der Motorshow in Detroit (Publikumstage 20. bis 28 Januar) haben General Motors und FiatChrysler gleichzeitig ihre neuen Fullsize-Pickup-Trucks Silverado und Ram 1500 enthüllt.

Sie sollen im größten Fahrzeugsegment Amerikas den Ford F-150 als meistverkauftes Auto in die Zange nehmen.

Dabei setzt General Motors auf den Chevrolet Silverado, der bei den US-Absätzen traditionell an Nummer zwei steht. Er hat beim Generationswechsel angeblich bis zu fünf Zentner abgespeckt, wartet neuerdings mit zahlreichen Assistenzsystemen auf und bekommt neben zwei neuen V8-Motoren erstmals auch einen Diesel.

FiatChryler geht beim neuen Ram 1500 sogar noch einen Schritt weiter – selbst wenn der Pritschenwagen beim Generationswechsel nur zwei Zentner Gewicht verliert. Dafür statten die Amerikaner die beiden Benzinmotoren mit sechs und acht Zylindern erstmals mit 48 Volt-Technik und einem so genannten Starter-Generator aus und machen den Ram so zum ersten Mildhybriden in dieser Klasse.

Selbst wenn mit dem Diesel und den elektrifizierten Benziner zumindest der Verbrauch von Silverado und Ram 1500 auf europäische Werte sinkt, gibt es beide Pick-Ups auch künftig nur über freie Importeure. Offiziell ist der Export nach Europa den Herstellern zufolge nicht vorgesehen.