Seat Mii billigstes Modell in der neuen VW-Kleinwagenfamilie

Weiterstadt (dpa/tmn) – Der Volkswagen-Konzern bringt eine neue Kleinwagenserie auf den Markt. Das günstigste Modell heißt Seat Mii und kommt als Drei- und Fünftürer auf den Markt.

Foto: Seat – DPA

Der Seat Mii wird das günstigste Modell in der neuen Kleinwagenfamilie des Volkswagen-Konzerns (New Small Family). Die dreitürige Basisversion Mii 1.0 mit 44 kW/60 PS starkem Benzinmotor kostet ab 8890 Euro, für den Fünftürer werden 475 Euro mehr fällig, kündigt die spanische VW-Tochter mit Blick auf die Markteinführung des Mii am 12. Mai an. Die beiden engen Verwandten aus dem VW-Konzern sind teurer: Volkswagen verlangt für den Up mindestens 9850 Euro, die Preise für den Skoda Citigo beginnen bei 9450 Euro.