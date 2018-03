Pilotprojekt in Hamburg: Autos und Motorräder online ummelden

Pilotprojekt in Hamburg: Fahrzeughalter können ihr Auto dort bequem per Mausklick ummelden und das neue Kennzeichen dann bei einer Postfiliale abholen. Der neue Service soll Zeit sparen. Sind die Tests erfolgreich, soll das Angebot ausgeweitet werden.

Foto: Bodo Marks – DPA

Um ein Auto oder Motorrad umzumelden, können sich Fahrzeughalter in Zukunft womöglich den Weg zur Zulassungsstelle sparen. Bei einem Pilotprojekt in Hamburg können Kraftfahrzeuge über das Internet umgemeldet und die Kennzeichen bei einer Postfiliale abgeholt werden. Bis Ende des Jahres testen der Landesbetrieb Verkehr (LBV) und die Deutsche Post diesen Service in vier Postfilialen der Hansestadt. Der neue Service beinhaltet nicht die Neuanmeldung von Fahrzeugen.

«Der Weg zur Zulassungsstelle verkürzt sich auf ein paar Mausklicks», sagte Hamburgs Innensenator Michael Neumann (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung des Pilotprojektes. «Die neuen Fahrzeugpapiere und -kennzeichen bekommt man in Wohnortnähe zu Öffnungszeiten, die auch für Berufstätige attraktiv sind.» Sollte das Projekt erfolgreich sein, könnten Fahrzeughalter bundesweit profitieren. «Wir würden es gerne deutschlandweit ausweiten», sagte Martin Linde, bei der Post zuständig für Privatkunden und Filialen ist.

Die Fahrzeugbesitzer müssen das Abholdatum und den Ausgabeort in einer teilnehmenden Postfiliale bestimmen. Nach Angaben des LVB kostet der neue Service die Testkunden in Hamburg insgesamt nicht mehr als bisher. Neben den Zulassungsgebühren zahlen Online-Nutzer dort 34,50 Euro für die Prägung und Lieferung der Autoschilder. Die Postarbeiter wurden geschult, die Identität der Kunden zu überprüfen, die Fahrzeugpapiere und neuen Schilder auszugeben und die alten Kennzeichen ungültig zu machen.

Das Online-Projekt ist Mitte April in Hamburg gestartet. «Die ersten Erfahrungen sind sehr gut, wir hatten noch keine Reklamation», sagte Linde. Bisher gab es in der Hansestadt im Schnitt eine Kfz-Ummeldung täglich in jeder der vier teilnehmenden Postfilialen. Umgemeldet werden können dort Autos und Motorräder von außerhalb nach Hamburg oder innerhalb der Stadt.