Neuer Mercedes GL kostet ab 72 471 Euro

Mercedes bereitet den Start des neuen GL vor. Die neue Generation des Offroaders kommt im Spätherbst. Zum Aufpreis gibt es die luxuriöse Sportausgabe AMG.

Ab November bietet Mercedes die zweite Auflage des GL an. Der Allradler startet mit drei Motorvarianten, die zwischen 190 kW/258 PS und 410 kW/557 PS leisten.

Foto: Daimler – DPA

Die zweite Generation des großen Mercedes-Geländewagens GL kommt in Deutschland im November in den Handel und kostet ab 72 471 Euro, kündigte der Hersteller bei der Fahrzeugpräsentation in Santa Fe an. Sieben Sitzplätze in drei Reihen sind bei dem 5,12 Meter langen Allradler Standard. Das Kofferraumvolumen beträgt mindestens 680 Liter und lässt sich auf 2300 Liter erweitern, wenn die beiden hinteren Sitzbänke umgeklappt werden, was beim GL teilweise gegen Aufpreis elektrisch möglich ist.

Das Basismodell wird von einem V6-Diesel mit 3,0 Litern Hubraum angetrieben, der laut Mercedes 190 kW/258 PS leistet, eine Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h ermöglicht und im Schnitt 7,4 Liter verbraucht (CO2-Ausstoß: 192 g/km). Zu Preisen ab 94 605 Euro gibt es den GL 500 mit V8-Motor. Der Benziner schöpft aus 4,7 Litern Hubraum 320 kW/435 PS und steht mit 250 km/h, 11,3 Litern Normverbrauch und einem CO2-Ausstoß von 262 g/km in der Liste.

Topmodell wird der mindestens 130 305 Euro teure GL 63 AMG. Sein 5,5 Liter großer V8-Doppelturbo mit 410 kW/557 PS ermöglicht ein elektronisch abgeregeltes Spitzentempo von 250 km/h. Den Verbrauch gibt Mercedes mit 12,3 Litern an (CO2-Ausstoß: 288 g/km). Im Vergleich zum Vorgänger sollen alle Motoren dank Start-Stopp-System, elektrischer Servolenkung und Leichtbau bis zu 20 Prozent sparsamer sein.

Neu auf der Liste der Serien- und Wunschausstattungen für den GL sind Assistenzsysteme für Kollisionsschutz, Spurführung und Spurwechsel. Außerdem überwacht der Wagen mit einem Kamerasystem seine Umgebung und rangiert automatisch in Parklücken.