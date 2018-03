Neuer Chevrolet Malibu ab Juli auf dem Markt

Rüsselsheim (dpa/tmn) – Chevrolet bringt im Juli den Malibu als neues Topmodell der Marke nach Europa. Die Limousine wird etwa 30 000 Euro kosten, kündigte das US-Unternehmen in Rüsselsheim an.

Im Juli kommt der Chevrolet Malibu auch nach Deutschland.

Foto: Chevrolet – DPA

Für rund 30 000 Euro bekommen Kunden ab Juli den neuen Chevrolet Malibu als 4,87 Meter langen Fünfsitzer mit 545 Litern Kofferraum und einer umfangreichen Serienausstattung, heißt es bei dem US-Unternehmen in Rüsselsheim. Denn Ledersitze, Navigationssystem und Xenon-Scheinwerfer hat der Malibu serienmäßig an Bord. Einzige erhältliche Extras werden den Angaben nach ein Automatikgetriebe und Metallic-Lackierung sein.

In Fahrt bringen die Limousine, die sich viel Technik mit dem Opel Insignia teilt, ein Diesel und ein Benziner. Der Selbstzünder hat 2,0 Liter Hubraum und leistet 118 kW/160 PS. Der Benziner schöpft aus 2,4 Litern 123 kW/167 PS. Für den Diesel gibt Chevrolet einen Normverbrauch von 5,3 Litern an (CO2-Ausstoß: 139 g/km) und für den Benziner in der sparsamsten Variante einen durchschnittlichen Verbrauch von 7,8 Litern (CO2-Ausstoß: 143 g/km).