Es sollte eine sinnvollere, gerechtere Art der Tempoüberwachung sein. Doch nach wenigen Wochen Testbetrieb muss das Land Niedersachsen das Blitzen per Abschnittskontrolle schon wieder einstellen.

SP-X/Hannover. Das Verwaltungsgericht Hannover hat nach einem Eilantrag die Geschwindigkeitskontrollen per Section Control gestoppt. Es fehlte an der für die Erfassung der Kfz-Kennzeichen notwendigen gesetzlichen Grundlage, heißt es in der ...