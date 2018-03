Neue Basis für den Businesskombi – Volvo V90 D3

Wie üblich hat Volvo den Vorverkauf für seinen neuen V90 zunächst mit den starken Motorvarianten gestartet. Kurz vor der Premiere beim Händler kommt nun auch das günstigere Einstiegsmodell.

Wind- und Abrollgeräusche bleiben draußen. Auch vom Dieselmotor ist nichts zu hören. Die Federung spricht weich an und behält diesen Charakter selbst im Sportmodus

Mit einem neuen Basismodell ergänzt Volvo rechtzeitig zur Markteinführung das Portfolio des V90. In der ab sofort bestellbaren Verbindung mit dem 110 kW/150 PS starken Einstiegsdiesel kostet der Kombi der oberen Mittelklasse dann 42.450 Euro. Mit Achtstufenautomatik an Stelle der manuellen Sechsgangschaltung werden 44.700 Euro fällig. Darüber hinaus ist eine Allradvariante für 47.200 Euro zu haben. Die Ausstattung umfasst jeweils unter anderem Zweizonen-Klimaautomatik, elektrische Heckklappe und ein umfangreiches Paket an Assistenzsystemen. Beim Händler steht der neue V90 ab dem 22. Oktober.

Bislang startete die Preisliste für den V90 bei 44.550 Euro für die Ausführung mit dem 140 kW/190 PS starken Dieselmotor. Darüber hinaus sind ein Top-Selbstzünder mit 173 kW/235 PS sowie zwei Benziner mit 187 kW/254 PS und 235 kW/320 PS im Angebot.

Holger Holzer/SP-X