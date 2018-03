Motortuning und bunte Fahrzeugschlüssel – Neues vom Automarkt

Brühl/Kempten (dpa/tmn) – Sportlich, schnell und bunt. Während von Audi und Nissan jeweils Modelle mit getunter Motorleistung präsentiert werden, strebt ein neuer Trend auf den Markt: bunte und blumige Kunststoffschlüssel sind was für das weibliche Geschlecht.

Foto: Abt – DPA

Nissan Juke Nismo Concept gibt Ausblick auf Sportversion

Schlüssel in Wagenfarbe: Mit aufsteckbaren Kunststoffschalen von Keyart lassen sich Autoschlüssel individualisieren.

Foto: Keyart – DPA

Nissan stellt eine sportliche Serienversion des Crossover-Modells Juke in Aussicht. Als Juke Nismo fährt der Wagen mit einem getunten 1,6-Liter-Turbobenziner, der auf deutlich mehr als 140 kW/190 PS kommen soll. Auf der Messe Auto Mobil International (AMI) in Leipzig (2. bis 10. Juni) will der Hersteller zunächst eine Studie zeigen, die Serienfassung starte zum Jahresende, hieß es. Erst dann werde es exakte Fahr- und Leistungsdaten geben. Der Juke Nismo trägt den Namen der Motorsportabteilung von Nissan, die maßgeblich an der Entwicklung beteiligt war. Optisch unterscheidet sich der Wagen vom Basis-Juke unter anderem durch eine neue Frontpartie, breitere Kotflügel, einen Heckspoiler und ein stark modifizierte Interieur.

Foto: Nissan – DPA

Abt bringt stärksten Dieselmotor des Audi A7 auf 360 PS

Wie beim Audi A6 Avant steigert der Tuner Abt auf Kundenwunsch neuerdings auch die Motorleistung der stärksten Variante des V6-Biturbodiesels 3.0 TDI um 35 kW/47 PS auf 265 kW/360 PS. Der Sprintwert von Null auf 100 km/h verbessert sich dadurch um 0,2 auf 5,1 Sekunden, das maximale Drehmoment steigt auf 700 Newtonmeter an, verspricht das Unternehmen. Inklusive Montage und TÜV-Abnahme kostet das Motortuning 4255 Euro. Daneben bietet Abt für den A7 dynamische Karosserieteile, Spezialfelgen, Sportbremsen sowie eine Tieferlegung an.

Autoschlüssel mit bunten Kunststoffschalen aufpeppen

Wer seinen Autoschlüssel mit knalligen Farben, Blumenmustern oder anderen Dekoren aufpeppen möchte, bekommt beim Anbieter Keyart passgenaue Kunststoffschalen zum Aufstecken. Bislang sind diese nur für Fahrzeugschlüssel der Marken Audi, Seat, Skoda und Volkswagen erhältlich. Bis Weihnachten kommen drei weitere Marken hinzu, kündigte ein Sprecher des Unternehmens an. Die Schlüsselcover gibt es im Onlineshop von Keyart und in einigen Autohäusern der kooperierenden Hersteller. Die Preise liegen zwischen 17 und 30 Euro.