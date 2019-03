Immer mehr Autos sind von Rückrufaktionen betroffen. Im vergangenen Jahr gab es einen traurigen Rekord.

SP-X/Saarbrücken. Die Autohersteller haben in Deutschland 2018 so viele Pkw wegen Sicherheitsmängeln zurückgerufen wie noch nie zuvor. Insgesamt wurden 3,5 Millionen Fahrzeuge in die Werkstatt beordert, wie die „Saarbrücker Zeitung“ ...