Der VW-Konzern nutzt abgasarme Erdgasmotoren zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes seiner Flotten. Jetzt ist wieder die Kombiversion des Bestsellers Golf mit einem solchen Antrieb zu haben.

SP-X/Wolfsburg. Der überarbeite Golf Variant mit Erdgasantrieb steht in den Startlöchern und kann ab sofort geordert werden. In Verbindung mit dem Siebengang-DSG kostet die TGI-Variante in der mittleren Ausstattungslinie Comfort ...