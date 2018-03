McLaren X-1: Art déco trifft Formel 1

Pebble Beach (dpa/tmn) – Jugendstil im Sportflitzer – geht das? Das fragte sich ein anonymer Autoliebhaber und gab für mehrere Millionen Euro bei McLaren den X-1 in Auftrag. Nun ist das Einzelstück fertig.

Rasantes Kunstobjekt: Auf Kundenwunsch baute McLaren den X-1, als Basis dient der Supersportwagen MP4-12C.

Foto: Thomas Geiger – DPA

Was heraus kommt, wenn man einen modernen Supersportwagen im Art-déco-Design gestaltet, hat die britischen Sportwagenmanufaktur und Formel-1-Schmiede McLaren ausprobiert: Der komplett aus Kohlefaser konstruierte Zweisitzer basiert auf dem MP4-12C und übernimmt auch dessen 460 kW/625 PS starken V8-Turbo im Heck. «Aber bis auf das Dach, die Windschutzscheibe und die Seitenfenster ist nichts mehr wie beim Serienauto«, sagt Designer Frank Stephenson. So wurde die Front sichtlich runder und mit Chrom verziert, das Heck erinnert an ein Rennboot, und die Flanken werden von den voll verkleideten Hinterrädern geprägt. Der Wagen wurde drei Jahre lang geplant und innerhalb von 18 Monaten gebaut – im Auftrag eines wohlhabenden anonymen Autoliebhabers.

Zunächst sei der für die Straße zugelassene X-1 ein Einzelstück, sagt Stephenson. «Doch wir haben alle Werkzeuge so ausgelegt, dass der Kunde noch fünf weitere Autos bei uns bestellen kann.»