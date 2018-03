Langversion ab Frühjahr: Ford Westfalia Nugget Plus

Die Langversion des Ford Westfalia Nugget Plus wird erstmals auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart vorgestellt. Sein zusätzliches Volumen bietet Platz für viele Extras.

Ab 59 274 Euro zu haben: der Ford Westfalia Nugget Plus mit langem Radstand.

Foto: Ford/Westfalia/dpa-tmn

Köln (dpa/tmn). Ford zieht den Campingbus Westfalia Nugget in die Länge. Die Version Nugget Plus mit langem Radstand in Kooperation mit Westfalia feiert Premiere auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart (13. bis 21. Januar).

Der Innenraum verlängert sich dabei um gut 36 Zentimeter, teilt der Hersteller mit. Das sorgt unter anderem dafür, dass erstmals eine fest eingebaute Toilette mit Sichtschutz und ein abklappbares Waschbecken zusätzlich zum Küchenbecken an Bord sind.

Wie Ford weiter mitteilt, steigt das Volumen der Stauschränke, und es gibt einen zusätzlichen, abgeschlossenen Schrank mit Hängevorrichtung etwa für Hemden. Ein Komplettfahrzeug auf Basis des Transit Custom Kombi 340 L2 kostet ab 59 274 Euro. Weiterhin sind unter anderem ein Hochdach mit Schlafmöglichkeit, Küchenblock mit Spüle, Gaskocher und Kompressorkühlbox vorhanden.

In der Basis leistet der Dieselmotor 96 kW/130 PS und stellt 385 Newtonmeter Drehmoment. Daneben bietet der Hersteller noch die Topmotorisierung. Hier leistet der Diesel 125 kW/170 PS. Alternativ für beide Motoren steht zum Schaltgetriebe mit sechs Gängen auch eine Automatik zur Auswahl. Die ersten Modelle sollen ab dem Frühjahr starten.