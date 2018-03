Kühlung für Medikamente und Lebensmittel – Fiat-Transporter

Fiat baut das Variantenangebot in seiner Lieferwagenflotte aus. Alle drei Modelle sind nun mit Kühlausbau zu haben.

Den Fiat Talento gibt es als Kühltransporter

Die Transporter von Fiat sind ab sofort in Kühlfahrzeugvarianten für die Pharma- und Frischdienstbranche zu haben. Der in Kooperation mit dem Spezialisten Winter angebotene Umbau ist in unterschiedlichen Ausführungen für die Modelle Ducato, Talento und Doblo zu haben und kann für Laderaumtemperaturen zwischen 0 und +25 Grad ausgelegt werden. Alle Fahrzeuge sind bei Außentemperaturen zwischen -20 und +40 Grad einsetzbar. Die Nettopreise für den Umbau betragen je nach Basis 8.900 Euro bis 13.200 Euro.

Holger Holzer/SP-X