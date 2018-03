Koreanische S-Klasse-Alternative – Genesis kommt nach Deutschland

Konkurrenz für Audi, BMW und Mercedes: Ab 2020 will Koreas Nobelmarke Genesis auch deutsche Kunden mit ihren Luxusautos locken.

Hyundai will das gute Geschäft mit den Besserverdienern nicht länger Audi, BMW und Mercedes überlassen und lanciert mit „Genesis“ jetzt eine eigene Luxus-Marke.

Spätestens 2022 will Hyundais Nobelmarke Genesis in Deutschland Autos anbieten. Auch in anderen europäischen Märkten will man dann vertreten sein, wie die Fachzeitschrift „kfz-betrieb“ unter Verweis auf Hyundai-Deutschland-Chef Markus Schrick berichtet. Wie Händlernetz und Vertriebsstrategie aussehen, ist noch nicht bekannt. In den USA etwa läuft der Verkauf über das normale Hyundai-Netz, lediglich das Flaggschiff G90 ist speziellen Händlern vorbehalten.

In Deutschland ist Genesis bislang allenfalls durch die gleichnamigen Hyundai-Modelle bekannt. Unter anderem war hierzulande bis 2017 eine Businesslimousine mit Sechszylindermotor und luxuriöser Ausstattung zu haben, die mittlerweile als G80 den Grundstock der neuen Marke bildet. Daneben gibt es mit dem G90 eine Oberklasselimousine und mit dem G70 ein Mittelklassefahrzeug vom Zuschnitt eines BMW 3er.

Genesis wäre der dritte Premium-Ableger einer asiatischen Marke auf dem deutschen Markt. Toyota ist seit Mitte der 1990er-Jahre mit Lexus im Premium-Segment vertreten, Nissan folgte gut ein Jahrzehnt später mit Infiniti. Honda als dritter großer japansicher Hersteller beschränkt sich mit seiner Edel-Marke Acura bislang auf den US-Markt.

Holger Holzer/SP-X