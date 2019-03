Anfang April werden sich wieder zahlreiche Bundesländer am traditionellen Blitzmarathon beteiligen. Die einstigen Initiatoren dieser Aktion nehmen allerdings nicht teil.

SP-X/Köln. Auch in diesem Jahr werden sich etliche deutsche Bundesländer an einem erneuten Blitzmarathon beteiligen. Unter anderem wollen die Behörden in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz großflächig das Einhalten der ...