So günstig haben Sie noch keinen Bugatti gekauft: Für gut 35.000 Euro bietet der Supersportwagenhersteller eine Variante seiner Rennsport-Ikone Typ 35 aus den 1920er Jahren an. Sammlerwert ist garantiert, einen Haken gibt es allerdings.

SP-X/Molsheim. Bobbycar, Kettcar, Go-Kart – wer früh die Freude am Fahren fördern will, stattet den Nachwuchs am besten mit automobilem Untersatz aus. Dass die von den Autoherstellern angebotenen Kinderspielzeuge einen ...