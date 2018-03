Jaguar stattet XJ und XF mit Allradantrieb aus

Jaguar stattet seine Luxusflotte mit Allradantrieb aus – und sorgt so für noch mehr Kraft in der Kurve. Umgerüstet werden das Markenflaggschiff XJ und der kleine Bruder XF.

Testfahrt im Schnee: Den Jaguar XF gibt es bald mit Allradantrieb, ebenso das Markenflaggschiff XJ.

Foto: Jaguar – DPA

Jaguar bietet seine Limousinen künftig mit Allradantrieb an. Das Markenflaggschiff XJ und der kleine Bruder XF werden zum neuen Modelljahr entsprechend umgerüstet, kündigte der britische Hersteller an. Preise und einen Markteinführungstermin für die Allradvarianten mit variabler Kraftverteilung und bis zu 50 Prozent Drehmomentübertragung an die Vorderachse nannte Jaguar noch nicht.

Kombiniert wird der Allradantrieb mit einem neu entwickelten V6-Kompressormotor. Das Aggregat schöpft aus 3,0 Litern Hubraum 250 kW/350 PS und soll in beiden Baureihen eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h ermöglichen. Den Normverbrauch gibt Jaguar mit 9,8 Litern an, was einem CO2-Ausstoß von 234 g/km entspricht.