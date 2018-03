Hyundai zeigt zweite Auflage des Veloster

Auf der Automobilmesse in Detroit ist auch Hyundai mit Neuentwicklungen am Start. Der südkoreanische Hersteller hat die zweite Generation des Veloster präsentiert.

Der kompakte Veloster von Hyundai mit der eigenwilligen Dreitüren-Konstruktion soll in den USA im Sommer in den Handel kommen.

Foto: Thomas Geiger/dpa-tmn

Detroit (dpa/tmn). Hyundai hat auf der Motorshow in Detroit (Publikumstage 20. bis 28. Januar) die zweite Generation des Veloster enthüllt. Das kompakte Coupé mit der eigenwilligen Dreitüren-Konstruktion soll in den USA im Sommer in den Handel kommen.

Zur Markteinführung in Europa machen die Koreaner noch keine Angaben. Deutlich gefälliger und vor allem bulliger gezeichnet als der Vorgänger und nun auch mit LED-Scheinwerfern reihum verfügbar, wird es den Veloster künftig mit drei Motorvarianten geben, teilte der Hersteller mit.

Die Basisversion fährt mit einem 2,0-Liter-Benziner von 108 kW/147 PS. Es gibt einen 1,6-Liter-Turbo mit 148 kW/201 PS, und an der Spitze steht der Veloster N-Performance, der den 2,0-Liter aus dem europäischen i30N mit seinen 202 kW/275 PS übernimmt.